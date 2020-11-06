ترامب يغرد: فيلادلفيا لها تاريخ فاسد في نزاهه الانتخابات

وطن: غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر قائلا: فيلادلفيا لها تاريخ فاسد في نزاهه الانتخابات.

جاءت تغريدة ترامب معلقا على تقدم منافسة الديمقراطى جو بايدن فى ولاية بنسلفانيا، بالتشكيك بشأن نزاهة فرز الأصوات فى فيلادلفيا.

ويشار إلى أن عد الأصوات فى فيلادلفيا يذاع على الهواء بعد مزاعم ترامب قبل الانتخابات بأنه سيكون هناك تزوير.

,كشفت آخر حصيلة لفرز أصوات الناخبين الأمريكيين، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، بحسب "فوكس نيوز".

وتقدم بايدن على منافسه ترامب في الولاية بفارق 5594 صوتًا في سباق الرئاسة.