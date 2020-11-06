"شباب الجلزون" يستضيف فعاليات اليوم الوطني الفلسطيني للعمل التطوعي

وطن: استضاف مركز الشباب الاجتماعي- مخيم الجلزون، فعاليات اليوم الوطني الفلسطيني للعمل التطوعي، الذي أقيم تحت رعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التطوعية للتعريف بأهمية هذا الفعل الهام في المجتمعات، والتعريف بأهمية العمل التطوعي للشباب والأطفال المشاركين.

وأقيمت الفعاليات بحضور ابراهيم صبيحات مدير عام الشؤون الشبابية في المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطاقم المجلس، وموسى وهدان رئيس الهيئة الإدارية لمركز الشباب الاجتماعي- مخيم الجلزون وأعضاء الهيئة، وممثل الهيئة التنظيمية لحركة فتح ابراهيم قطاش، ومديرة المركز النسوي كريمة نخلة وأعضاء الهيئة، وممثلي عدد من المؤسسات والفعاليات الأخرى، وعدد من المشاركين من طلبة المدارس والمتطوعين.

ورحب وهدان بالحضور من المجلس الأعلى وأهالي المخيم، مؤكدا على أهمية العمل التطوعي خاصة في مخيمات اللجوء، وهي تجمعات سكانية تقوم على هذه القيمة الهامة في حماية الحقوق الإنسانية والاجتماعية للسكان، خاصة في ظل انعدام الدعم والإسناد من وكالة الأونروا وغيرها من الجهات، وقيام المتطوعين بسد هذا العجز.

وقدم صبيحات شكره باسم المجلس الأعلى للشباب والرياضة للهيئة الإدارية في مركز شباب الجلزون على تنظيم هذه الفعالية، للاحتفاء في هذا اليوم الذي يريد المجلس ترسيخ رسالة العمل التطوعي من خلاله.

وأحيا الفعاليات فرقة الكشافة وفرقة الدبكة التابعة لنادي الطفل الفلسطيني بالمخيم، بالإضافة للقيام بجولة تنظيف للملعب الوحيد الموجود بالمخيم، واستكمال تنظيف الشوارع كنشاط تطوعي، ورسم جداريات على جدران الملعب، وتنفيذ نشاط الرسم على الوجوه للأطفال.