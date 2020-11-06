أسماء سلامة تكتب لـوطن: دور أولياء الأمور الحقيقي في العملية التعليمية

من القوانين الواجب تطبيقها في كل مدرسة من مدارس الوطن تشكيل مجلس لأولياء الأمور ، يضم مجموعة من أولياء أمور الطلبة ، ولا أدري حقيقة مدى التزام المدارس بذلك ، هل هو ملزم بالفعل لكل مدرسة أم أن هناك بعض المدارس لا مجالس أمور فيها .

فما الجدوى والغاية التي دعت وزارة التربية والتعليم إلى دعوة المدارس لتشكيل مثل هذه المجالس ، وما الدور الحقيقي " على أرض الواقع " الذي تقوم به ، وهل يكفي أولياء الأمور هذا الدور أم أنهم بحاجة لتوسعتة وتعميقه ليصبح أكثر تأثيرا . وما مدى تمثيل هذه المجالس لكافة أولياء الأمور ، وكيف يتم اختيارهم في كل مدرسة .

العديد من التساؤلات التي ترد إلى ذهني في هذا الموضوع ، لا خلاف على حقيقة كون أولياء الأمور شركاء أساسيين في العملية التعليمية ، فهم أساس تربية وإعداد الطلبة للالتحاق بالمدرسة ، وهم المتابعين بشكل يومي لكل ما يمر به الطالب في يومه الدراسي ، بل يستمر هذا الدور لدى البعض خلال العطل الصيفية أيضا ، خاصة أولياء أمور طلبة الثانوية العامة " التوجيهي " الذي يبدأ استعدادهم في وقت مبكر لهذه السنة الحاسمة . فهل يملك أولياء الأمور المساحة الكافية من التفاعل والتأثير على سير المسيرة التعليمية ، وما مدى ارتباطهم بالقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

نذكر جيدا البلبلة التي رافقت انعقاد امتحانات التوجيهي العام الماضي ، في ظل كورونا ، ومدى الغضب من الطلبة وأولياء أمورهم على مستوى بعض الامتحانات ، ونذكر أيضا اللقاء الذي تم بين معالي وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني و بعض أولياء الأمور في متابعة لتلك الحالة وما نتج عن ذلك من تطمينات من معاليه لهم حول الآلية التي ستتبع في التصحيح وما إلى ذلك من أمور . هناك إقرار إذا من الوزارة بمدى أهمية تواجد أولياء الأمور في العملية التعليمية ، فهذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره .

ولكن في نسبة كبيرة من مدارسنا ينحصر هذا الدور على الدعم المالي ، وتهميش باقي الأدوار الأخرى التي لا تقل أهمية عن المادية إن لم تكن أهم منها في بعض الأوقات ، تتم توجيه مجالس أولياء الأمور لجمع التبرعات للمدارس من الأهالي ، وتمويل بعض الفعاليات والنشاطات داخل هذه المدارس من حفلات للتكريم وإحياء بعض الأيام الوطنية ، ولكن ماذا عن الطلبة أنفسهم ، مشاكلهم المتعلقة بالنظام التعليمي ككل ، مدى رضاهم وقناعتهم وبالتالي التزامهم بما يصدر من قرارات وقوانين تتوجه إليهم وتحدد معالم طريقهم نحو المستقبل ، ألا نذكر مسألة ملف الإنجاز الذي أقر في سنوات سابقة ومدى التذمر من قبل الأهالي عليه ، ومدى انزعاجهم من التكاليف المالية والإرهاق الناتجة عنه ، وعدم جدواه، فلم يكن الطالب المستهدف هو من يقوم بإعداده في أغلب الأحيان ، وإنما يتم الحصول عليه جاهزا مقابل المال .. وانتهى الأمر بإلغاء العمل به ، ماذا لو تم النقاش مع أولياء الأمور بطريقة ممنهجة ورسمية والوقوف على الواقع الفعلي لما يحصل في المنازل ، وكيف تم التعاطي مع هذا الملف ، اعتقد أن مسألة إلغائه ما كانت لتتأخر على الإطلاق ، ولكن اقصاء أولياء الأمور عن بحث كثير من القضايا المتعلقة بأبنائهم الطلبة ، هو ما يؤخر إصدار بعض القرارات التي تصب في مصلحتهم ، أو تأخير إلغاء بعضها .

فمسألة اقتصار تمثيل أولياء الأمور في المدارس على مجالس محدودة النشاط والحضور والتفاعل ، وعدم تواجدهم بشكل فعال في رسم خطة التعليم ، وتجاهل آرائهم المتعلقة بها ، قد عمق الفجوة الموجودة بين الطلبة والوزارة ، فهمزة الوصل الفعلية بينهما هي أولياء الأمور وليست المعلم ، حيث أن هناك العديد من الأمور التي قد تتعارض فيها رؤية المعلم ورؤية ولي الأمر ، وما يصل للوزارة هو وجهة نظر واحدة لعدم وجود قنوات رسمية ومعتمدة بين الوزارة والطالب وولي أمره .

فما المانع من الانتقال من المحدودية في تمثيل أولياء الأمور وتواجدهم في المدارس " مجالس أولياء الأمور " ، إلى كيان أكبر وأعم وأشمل ليشمل الوطن بكامله ، ويتحدث بلسان أولياء الأمور بشكل عام ، يتم إشراكه في الخطط المنوي إقرارها من قبل الوزارة ، لقياس مدى تقبل الطلبة وأهاليهم لها ، بدل من تضييع الوقت في تجريبها على الطلبة ومن ثم اعتمادها أو إلغاؤها . أن تتبع مجالس أولياء الأمور في المدارس لمجلس وطني لأولياء الأمور يكون ممثلاً لهم وناطقا باسمها ، ومعبرا عن رأيهم لدى الوزارة . أن يعمل على تحقيق الدور الفعلي لأولياء الأمور في التعليم ، بدل وقوفهم موقف المشاهد والمنتقد من بعيد ، وهذا يضعهم في أجواء اتخاذ القرارات ورسم السياسات ، ويقربهم من الفهم الحقيقي للدوافع وراءها بدل التكهن وسوء الفهم وبالتالي الرفض وعدم التعاون في التنفيذ ، الأمر الذي لا يعود إلا بكل توتر وقلق على أبنائنا ، فيصبح كل طرف في واد ، الوزارة ترى بعض الأهداف والمنافع من تلك القوانين ، والمعلمين يتعاملون معها بالطريقة التي يستطيعون تطبيقها وقد ينجح البعض وقد يخفق البعض الآخر ، والطلاب لا يفهمون ما يجري حولهم ، وما عليهم سوى تنفيذ الأوامر ، وأولياء الأمور لا يجدون من ينقل لهم حقيقة الأمور ، فيبحثون عن أي مصدر لأي معلومة ، قد تكون موثوقة وقد تكون مضللة ... أن يكون بعيدا عن الأطر النقابية المعروفة والاتحادات ، ليس الهدف منه الدفاع عن مصالح والمطالبة بحقوق ، ولا يجب النظر إليه كذلك ولا التعامل معه انطلاقا من هذه النظرة ، واضح في نظامه التأسيسي والداخلي ، تكون الكوادر التعليمية ركيزة أساسية فيه باعتبار جزء كبير منهم من أولياء الأمور أيضا ، الهدف الأساسي هو المشاركة في وضع المناهج التعليمية العلمية والعملية منها ، والبحث العلمي التطبيقي ، ولفت نظر المسؤولين والقائمين على المسيرة التعليمية في فلسطين إلى أمور تتعلق بالصحة النفسية والذهنية للطلاب ، وضرورة تنمية قدراتهم وشخصياتهم وإعدادهم الإعداد الصحيح للمستقبل ، والخروج من نهج التلقين والحفظ إلى التفكير والمشاركة والتفاعل والاستنباط ، وإزالة الفكرة المترسخة في الأذهان عن أن العلامة هي مقياس لقدرات الطالب وسبب في الحكم عليه . كذلك المساهمة في الوقوف على أسباب العديد من السلوكيات التي باتت سمة منتشرة لدى نسبة كبيرة من الطلبة كالاتجاه للدروس الخصوصية وتفشي ظاهرة العنف بأنواعه داخل المدارس ، وتراجع نظرة الاحترام للمعلم في كثير من الأحيان ، نريد المساعدة في العديد من الأمور التي من شأنها أن ترتقي بالعلم وطلبته .

تلقينا باهتمام كبير تصريحات دولة رئيس الوزراء التي أشار فيها إلى أمله بأن تكون هذه آخر سنة للتوجيهي بشكله الحالي ، فهل سيتم إشراك أولياء الأمور في التصور الجديد لشكل التوجيهي ؟ على الأقل ليكونوا على علم بما ينتظر أبناءهم والبدء بإعدادهم لتلك التغييرات في وقت مبكر دون تركهم للمفاجأة التي غالبا ما تحدث الإرباك .

كل ما يتطلبه الأمر هو منح كل شريك في العملية التعليمية الدور المناسب والمساحة الكافية ، الطالب والمعلم والمدرسة والأهل والوزارة ، هؤلاء هم شركاؤها الفعليون ، سيكونون سبب نجاحها أو تعثرها ، فعليهم جميعا تحمل مسؤولياتهم بالكامل ، وأداء واجبهم على أكمل وجه ، ولكن المسألة لا تتحقق باتجاه واحد ، لابد من المشاركة والحوار والاتفاق على مافيه مصلحة هذه الأجيال .