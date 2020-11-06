عقل أبو قرع يكتب لـوطن: التعليم المهني والتقني.. بديل وخيار استراتيجي!!!

في دول تقع ضمن المراتب العشره الاولى في أقوى الاقتصاديات في العالم، مثل ألمانيا واليابان على سبيل المثال، يتجه غالبية الطلاب الذين ينهون المدرسة أو حتى خلالها الى التعليم المهني بأنواعه المختلفة، التعليم ذو المخرجات التي يحتاجها وبل يبحث عنها المجتمع، وبالاخص القطاعات الانتاجية المتنوعة في الزراعة والصناعة والخدمات، التي تلبي احتياجات الناس المستهلكين المحليين، وتشارك في عملية التصدير، وبالتالي تساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وبل تعتبر هذه الايادي المهنية المدربة من العوامل الاساسية التي تحافظ على استدامة النمو الاقتصادي وعلى قوة الاقتصاد بمؤشراتها المختلفة، التي هي من أهم مؤشرات قوة الدول والمجتمعات.

وفي الفترة الاخيرة كان هناك اقتراحا من رئيس الوزراء أو من الحكومة من أجل التوجه لانشاء جامعة متخصصة في التعليم أو التدريب المهني في هذا الوقت ىالحساس، حيث يتصاعد فيه الجدل وبحده حول جدوى الذهاب الى مقاعد وتخصصات التعليم العالي الكلاسيكية في بلادنا، ويأتي ذلك في ظل عدم حدوث أي تغيير جذري في فلسفة ومفهوم ونوعية التعليم وبالاخص التعليم العالي، وكذلك في ظل الارقام المرعبة حول نسب البطالة عند خريجي التعليم العالي، وفي نفس الوقت ارتفاع تكاليف التعليم العالي وبالاخص في الظروف الحالية، والاهم كذلك تواصل وجود تخصصات مكررة كلاسيكية، بات خريجيها في انفصام عن سوق العمل عندنا واحتياجاته، وباتت احتياجات المجتمع بعيدة كل البعد عن مخرجاتها.

وبدون شك أن هناك اهتمام متزايد في الفترة الاخيرة في بلادنا، سواء من قبل الجهات الرسمية أو من قبل الرأي العام بالدعوة الى التوجه نحو التعليم المهني، او التعليم التقني، او بالادق التعليم غير الاكاديمي التقليدي الكلاسيكي، اي ليس التعليم الذي اعتدنا عليه في الجامعات والكليات المختلفة، ورغم عدم وضوح وجود خطة استراتيجية بعيدة المدى تتعامل مع التعليم المهني بشكل مستدام، اي بشكل يصبح يشكل جزءا أساسيا من نظام التعليم في بلادنا، اي ليس مرتبطا بمشروع هنا او برنامج هناك او توفر اموال من هذه الجهة المانحة او تلك، رغم ذلك فإن الاهتمام بالتعليم المهني، وبالاخص في اوضاع أو في ظروف مثل ظروف بلادنا، هي ظاهرة ايجابية تتطلب الدعم والتشجيع، سواء من ناحية النوعية او الكمية، ولكي تصبح جزءا اساسيا من استراتيجية التعليم في بلادنا، لا تتغير بتغير الاشخاص او بتغير اولويات وبرامج الدعم والمنح.

والتعليم المهني يرتبط بشكل مباشر بآفاق العمل والتشغيل ونسب البطالة، وفي بلادنا تبلغ نسبة البطالة وحسب الاحصاءات الحديثة حوالي 24% من القوى العاملة، وتصل هذه النسبة معدلات اعلى بكثير عند الخريجيين الجامعيين، وقد تصل الى حوالي 80% عند الخريجين الجدد في بعض التخصصات المعينة، وهذا الوضع هو وضع مأساوي بكل معنى الكلمة، مأساوي للخريجين ولعائلاتهم اللاتي استثمرت فيهم، وللوزارات المعنية بالتعليم العالي والتخطيط والعمل والاقتصاد وما الى ذلك، وكذلك وضع مأساوي للمجتمع الذي يعتمد من اجل النمو والتقدم والتنمية على استثمار هذه الاجيال التمعلمة والمتدربة، من أجل مواصلة النمو والانتاج.

ومن المعروف أن عشرات الالاف من الطلبة الجدد يلتحقوا بمؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات كل عام، وان جزءا كبيرا من هؤلاء الطلبة يلتحقوا في تخصصات مكررة في هذه المؤسسات، وهم يعرفون ان فرص ايجاد عمل في هذه التخصصات هي فرص ضئيلة او معدومة، وتعرف كذلك الجامعات والوزارة ان المجتمع الفلسطيني قد اصبح مشبعا او وصل الى درجة فوق الاشباع في هذه التخصصات وبالتالي لا حاجة اليها، او على الاقل لا حاجة اليها في كل الجامعات، وان بقائها قد اصبح عالة على المجتمع ويعكس سوء التخطيط او الادارة من قبل الجامعات والجهات المسؤولة وكذلك يظهر عدم الاهتمام بمستقبل الخريجين وبحاجات المجتمع المختلفة.

وفي ظل هذا الوضع، تتجلى اهمية التعليم المهني والتقني، او التعليم غير الجامعي والذي هو ربما اهم وسوف يكون أهم من التعليم الجامعي التقليدي في بلادنا، والذي تستثمر فية الدول المتقدمة الجزء الاكبر من الميزانية ومن الخطط الاستراتيجية، والذي يقبل عليه الكثير في هذه الدول، ورغم الاهتمام المتزايد في التعليم المهني عندنا، الا ان القليل قد تم عل الصعيد العملي المستدام، من اجل تشجيع الاقبال على هذا التعليم او خلق الفرص والامكانيات والحوافز من اجل توجه الطلبة نحوه، ومن ثم ربطة وبشكل استراتيجي، سواء من حيث الكم اوالنوع مع احتياجات المجتمع ومع خطط الحكومة السنوية.

وللسير في هذا الاتجاه، فإن ذلك يتطلب سياسات وقوانين وانظمة من اجل زيادة الاقبال على هذا التعليم، وهذه القوانين من المفترض ان تحدد الاسس ومن ثم الحوافز من اجل التوجه الى هذا التعليم، وهذا يتطلب ايجاد تخصصات متقدمة ومحترمة وتساير التقدم المتواصل في هذا المجال وتساهم في تقدم المجتمع كما ساهمت في تقدم مجتمعات اخرى وليس فقط تخصصات اعتاد الناس عليها خلال عشرات السنوات الماضية، وهذا يتطلب كذلك توفير الامكانيات من مختبرات ومن مشاغل وكوادر بشرية، وهذا يتطلب زيادة الوعي عند الناس لتغيير نظرتهم الى التعليم المهني والتفني وكأنه درجة ثانية بعد التعليم الجامعي، وهذا يتطلب الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الذي لا يتقدم كما يتم في المجتمعات الاخرى بدون دعم والاعتماد على مخرجات هذا التعليم، والذي بدونة لا يمكن التعامل وبشكل جدي مع قضية البطالة في بلادنا.

وفي دول متقدمة تكنولوجيا واقتصاديا وصناعيا ولا تعاني من البطالة وتداعياتها، وعلى سبيل المثال المانيا، يقبل غالبية الطلبة على التعليم المهني والتقني، وبدون حساسية او الشعور بأنه تعليم من الدرجة الثانية أو الثالثة، وتستثمر هذه الدول والقطاع الخاص فيه، وتتسابق الصناعة والشركات على خريجيه، ويجد الخريجين فرص عمل، ولا تبلغ نسب البطالة عند الخريجين تلك النسب التي تنطبق على خريجي التعليم العالي في بلادنا، التي وعلى ما يبدو سوف تستمرحتى ايجاد استراتيجية وطنية، يمكن تطبيقها عمليا، للاقبال اكثر وللاستثمار اكثر وبشكل مستدام في التعليم المهني والتقني، من أجل أن يصبح الاقبال على التعليم المهني بديلا وخيارا استراتيجيا، بعيدا عن التعليم التقليدي الذي اعتدنا عليه، والذي أصبح بدون جدوى في مجالات عديدة.