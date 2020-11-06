الصحة الإسرائيلية: 560 إصابة جديدة بكورونا أمس

وطن: أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأنه تم تسجيل 560 إصابة بفيروس كورونا، أمس الخميس، إثر إجراء 34,102 فحص لكورونا، وتبين أن نسبة الفحوصات الإيجابية في انخفاض وبلغت الآن 1.7%.

وأضافت الوزارة أنه يوجد في المستشفيات حاليا 327 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، وبينهم 147 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات من جراء كورونا 2639.

وأصيب بكورونا 318,111 شخصا منذ بداية الجائحة، وتماثل للشفاء 306,514 شخصا، فيما لا يزال هناك 8958 مصابا نشطا بكورونا في هذه الأثناء.