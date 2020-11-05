تسجيل 127 اصابة جديدة بكورونا في القدس

وطن: اعلن الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا عن ارتفاع واضح بالإصابات بفيروس كورونا في مدينة القدس خلال يومين حيث تم رصد 69 اصابة الاربعاء و58 اصابة الخميس مع تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد الاصابات الفاعلة بذلك الى 387 اصابة .

وأكد الدكتور الجبريني ان هذا الارتفاع الملحوظ بعدد الاصابات سببه عودة التجمعات والمناسبات اضافة لعودة عدد من المواطنين من رحلات خارجية ، مشيرا الى ضرورة مواصلة الالتزام بكافة الاجراءات الصحية من حيث ارتداء الكمامة ، التباعد الاجتماعي ومواظبة التعقيم ، وذلك حرصاً على عدم انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء .

وناشد الطبيب المقدسي المواطنين بإجراء الفحوصات في جميع محطات الفحص ، ولدى صناديق المرضى حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مؤكدا ان الفيروس لا زال بيننا ، والخوف من المضاعفات.