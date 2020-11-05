ارتفاع حصيلة وفيات الكورونا في اسبانيا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد سجلت 368 حالة جديدة، في أكبر زيادة يومية خلال الموجة الثانية من الجائحة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع ليبلغ 38486 حالة، بعد يوم من تعديل الحكومة طريقتها لتسجيل الإصابات والوفيات.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الإصابات بواقع 21908، ليبلغ مليونا و306 آلاف و316 حالة.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الوفاة في يوم واحد قد سجل 188 حالة في 27 أكتوبر الماضي، وهو أقل بكثير من حصيلة قياسية سجلت في ذروة الموجة الأولى مطلع أبريل الماضي، وبلغت 900 حالة.