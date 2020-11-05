أوقاف غزة تعلن إعادة إغلاق المساجد في المناطق المصنفة بالحمراء

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة مساء الخميس إعادة إغلاق جميع المساجد في المناطق المصنفة بالحمراء، اعتبارًا من فجر يوم غدٍ الجمعة الموافق 6 / 11 / 2020م وحتى إشعار آخر.

وبيّنت الوزارة، أنّ القرار جاء بناء على تقديرات لجنة الطوارئ العليا والجهات المختصة في وزارة الصحة بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الوبائي في تلك المناطق

وقالت الأوقاف إنّها قرّرت إغلاق كافة المساجد في مناطق "بيت حانون، مخيم جباليا، جباليا البلد، مشروع بيت لاهيا، التركمان، الجديدة، التفاح والدرج، الشيخ رضوان، النصر، بلوك C وF في مخيم النصيرات، حي الامل بخانيونس"

وطالبت المواطنين في تلك المناطق بأداء الصلوات جماعة في المنازل، وعدم الذهاب للمساجد في المناطق المفتوحة؛ لما يترتب على ذلك من زيادة انتشار الوباء في القطاع.