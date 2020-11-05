ميشيغان تعلن فوز بايدن وحملة ترامب تخسر دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات

وطن: رفضت قاضية أمريكية دعوى رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب لوقف إحصاء الأصوات بولاية ميشيغان.

وأصدرت القاضية سينثيا ستيفنز بمحكمة الدعاوى في ميشيغان، الحكم شفهيا خلال جلسة اليوم الخميس.

وقالت إنها تعتزم إصدار حكم مكتوب غدا الجمعة.

وأعلنت ولاية ميشيغان الاميركية في نتائج أولية، عن فوز جو بايدن بنسبة 50.60% مقابل حصول دونالد ترامب على 47.87% بعد فرز 99% من الأصوات.

وأشارت المراكز الرسمية في الولاية إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن جمع تقريبا 2 788 425 صوتا، فيما حصل الرئيس الجمهوري على 2 639 037 صوتا.

وأعلن مركز “أديسون” للأبحاث في وقت سابق، تقدم ترامب على بايدن في 3 ولايات مهمة هي بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا، بعد فرز أكثر من 92% من الأصوات.