بسام الصالحي: القيادة الفلسطينية لا تربط مواقفها السياسية بفوز بايدن أو ترامب

وطن: أكد عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، أن القيادة الفلسطينية لا تربط مواقفها السياسية بفوز جو بايدن أو دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إن القيادة الفلسطينية لم تناقش أي تغيير على موقفها الخاص بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، عقب القرار المتخذ في شهر مايو الماضي.

وقال الصالحي، ردا على سؤال "إن كان هناك تغيير في المواقف يجري في أروقة القيادة، في حال فاز جو بايدن في السباق الانتخابي الأمريكي؟": “لا نراهن على لا بايدن ولا على ترمب”.

وأضاف “تجربتنا السابقة مع الإدارات الأمريكية علمتنا ذلك”، وكان بذلك يشير إلى عدم قدرة أي من الإدارات الأمريكية على إنهاء الصراع مع الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعدم التحيز للاحتلال.

وفي تعقبه على ما ذكرته تقارير إسرائيلية، عن وجود موافقة فلسطينية على عودة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وإلي جرى التحلل منها بناء على قرار القيادة المتخذ يوم 19 مايو الماضي، قال الصالحي “لا علم لدي بأي تغيير من هذا القبيل”.

وأكد القيادي الفلسطيني الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام لحزب الشعب، أنه لم يعقد أي اجتماع للقيادة الفلسطينية، لإجراء هذا التغيير في الموقف.

جدير ذكره أن رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في وقت سابق معلقا على انتخابات الرئاسة الأمريكية إنها تعد “شأن داخلي”، أمريكي، وأضاف ““ما نريده من أية إدارة هو الالتزام بالقانون الدولي، وبحل الدولتين وأن تكون منصفة”، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني يراقب ما ستؤول إليه النتائج.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن السلطة الفلسطينية تستعد لاستلام أموال المقاصة، وتجديد “التنسيق الأمني والمدني” مع إسرائيل.

وزعمت القناة العبرية “كان” إن مصادر رفيعة بالسلطة، أكدت أن السلطة سوف تجدد التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل، في حال فوز جون بايدن.

ونقلت القناة العبرية، عن المصادر ذاتها، أنه في حال فوز بايدن، ستوافق السلطة على استلام أموال المقاصة من إسرائيل، وتزعم قناة “كان” أن هناك قيادات فلسطينية، تضغط على الرئيس محمود عباس، لاستلام المقاصة من إسرائيل.

جدير ذكره أن القيادة الفلسطينية أوقفت منذ مايو الماضي، العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتي تشمل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وبموجب القرار الذي جاء ردا على مخطط الضم الإسرائيلي، أوقفت السلطة العمل باتفاق “التنسيق الأمني”، فيما قامت سلطات الاحتلال بوقف تحويل أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي تمر عبر موانئها إلى المناطق الفلسطينية، بموجب “اتفاق باريس الاقتصادي”، وتشترط على السلطة قبل ذلك عودة “التنسيق الأمني”.

وأدخل ذلك السلطة الفلسطينية في أزمة مالية كبيرة، حيث باتت منذ شهر مايو تدفع ما قيمته 50% من رواتب موظفيها، لعدم اكتمال الأموال اللازمة لدفع تلك الرواتب.

وفي هذا السياق قال الصالحي، أن هناك تحرك أوروبي مستمر، وبشكل خاص يركز على حل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.

لكن الصالحي أكد أنه “لا يوجد حديث مباشر” حول عودة المقاصة التي أوقفت إسرائيل تحويلها للخزينة الفلسطينية، لافتا إلى أن تلك الأموال “حق كامل للشعب الفلسطيني”.

وأكد أيضا عضو اللجنة التنفيذية أن المشكلة “أكبر من موضوع المقاصة”، وكان بذلك يشير إلى عمليات الابتزاز التي تمارسها إسرائيل على القيادة الفلسطينية.

جدير ذكره أن أموال المقاصة تشكل ما نسبته نحو 60% من الأموال التي تحتاجها الحزينة الفلسطينية، لتدبير أمور النفقات الحكومية بما فيها رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية التي تشمل قطاعات مهمة كالصحة والتعليم والعديد من الخدمات الأخرى.

يشار إلى أن الفلسطينيين يطالبون بعقد مؤتمر دولي للسلام، وهو أمر كرره الرئيس عباس خلال استقباله مساء الأربعاء رئيس الوزراء الروماني، من أجل أن لا تظل المفاوضات مرهونة بالرعاية الأمريكية، التي أثبتت مرارا انحيازها لإسرائيل.

وقد أعلن الرئيس خلال لقاءه ضيفه الروماني الاستعداد للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية الرباعية الدولية.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد الأسبوع الماضي جلسة ناقش خلالها طلب الرئيس عباس الذي وجهه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للأمين العام، لعقد مؤتمر دولي للسلام، بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداء من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة.

ويطالب الفلسطينيين بأن يؤدي المؤتمر ذلك إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار 194.

المصدر: “القدس العربي”