هآرتس: ترامب كاذب ويروج الشائعات ولا يعرف الكرامة ولن يعترف بالخسارة

وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كاذب، ولا يعرف كلمة كرامة ولن يعترف بخسارته في الانتخابات الأمريكية أمام خصمه جون بايدن.

وأفادت "هآرتس" بأن ترامب حرص على نشر مزاعم كاذبة حول عمليات تزوير ضخمة تحدث بالانتخابات الأمريكية لخلق أزمة كبيرة على أرض الواقع.

وقالت الصحيفة العبرية إن ترامب وضع البندقية على الطاولة وأذهل الجميع عندما أطلق عليه النار بالنهاية.

وأضافت في مقال مطول: نظرة سريعة على الخريطة الانتخابية باللونين الأحمر والأزرق للولايات المتحدة، حتى مع بقاء الأجزاء فارغة وقد تكون هناك معركة قانونية شرسة وشيكة، تكشف الحقيقة التي لا تعتمد على النتائج النهائية: بغض النظر عمن يفوز أو يخسر، هناك شيء كبير حدث سيبقى معنا لفترة زمنية غير محددة.

بعد أربع سنوات من حكم دونالد ترامب وكل ما حدث، ما زال الناس يصوتون لصالحه بأعداد لا يمكن فهمها من قبل العالم الليبرالي الحائر.

من الواضح أن جو بايدن لن يتمتع بانتصار ساحق، وأن الولايات المتحدة لا تزال منقسمة بعمق، وأن قواعد اللعبة المتفق عليها تتآكل وأن أيًا من الطرفين لا ينوي مغادرة الملعب. تبدو مألوفة؟ في إسرائيل أيضًا، كانت الانتخابات العامة الثلاثة في 11 شهرًا قبل كل شيء منافسة وجهاً لوجه بين القيم والهويات.

أكثر من مجرد معركة على قضايا أو سياسات، كانت حربًا على مستقبل المؤسسات الديمقراطية للدولة، وخاصة نظام العدالة والإعلام. في إسرائيل أيضا، على الرغم من آمال بعض منتقدي بنيامين نتنياهو، فإن الأجزاء الحمراء من الخريطة السياسية لا تخطط للرحيل عندما يغادر رئيس الوزراء المشهد.

أي شخص تابع الباحثين الذين حاولوا فهم ما تعنيه رئاسة ترامب للديمقراطية الأمريكية لم يكن لديه سبب يدعو إلى الدهشة من هذه الخريطة.

خلص العديد منهم إلى أن جذور الخطر على الديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة والعالم لا تكمن في أي مرشح معين ولكن في اتساع الخلاف في الهوية بين الديمقراطيين والجمهوريين، مما يؤدي إلى تآكل المعايير والقيم المشتركة حول التي صاغت قواعد الديمقراطية.

ترامب لم يخلق هذا الوضع ولن ينتهي بخروجه من المسرح السياسي. لقد قام ببساطة بتضخيمها واستغلالها بشكل أفضل من أي شخص آخر.

كان تراجع النظرة الغربية الليبرالية العالمية موضوعًا حيويًا منذ الحادي عشر من سبتمبر، والذي كان رمزًا لبداية الأزمة الليبرالية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حذر علماء السياسة بمن فيهم لاري دايموند من الصعوبة المتزايدة في تحديد التهديدات للديمقراطية، لأن عددًا متزايدًا من الأنظمة يتبنى زخارف الديمقراطية بينما يفرغ المصطلح من كل المعاني.

لقد تبنوا بشغف مبدأ الانتخابات وحكم الأغلبية، ومنحهم الشرعية للتصرف باسم الديمقراطية لتعزيز القيم غير الديمقراطية.

في عام 2016 ، على سبيل المثال ، قبل فترة وجيزة من الانتخابات التي أتت بترامب إلى السلطة ، وصفت عالمة العلوم السياسية نانسي بيرميو كيف يمكن ، تمامًا كما يتم تجميع الديمقراطية قطعة قطعة، فصلها بنفس الطريقة وبدعم شعبي واسع.

وصفها ستيفن ليفيتسكي ودانييل زيبلات في كتابهما الصادر عام 2018 بعنوان "كيف تموت الديمقراطيات": "لا توجد دبابات في الشوارع. لا تزال الدساتير وغيرها من المؤسسات الديمقراطية اسمياً سارية.

لا يزال الناس يصوتون. يحافظ المستبدون المنتخبون على قشرة من الديمقراطية بينما ينزعون جوهرها.

هذه هي الطريقة التي تموت بها معظم الديمقراطيات اليوم: ببطء، في خطوات بالكاد مرئية ".

أشار ليفيتسكي وزيبلات إلى أهمية المعايير الديمقراطية المشتركة على جانبي المتاريس السياسية.

عندما يصبح الخلاف في الهوية عميقاً ويتم إسكات القوى المعتدلة على كل جانب، قد يتم التضحية بقواعد اللعبة المتفق عليها من أجل القضية.

في مثل هذا العالم، لا تموت ديمقراطيات اليوم في ثورة عنيفة ولكن لأن الناس يختارون بمحض إرادتهم قتلها في مركز الاقتراع - في الولايات المتحدة وأوروبا وأيضًا هنا في إسرائيل.

تُظهر الخريطة الانتخابية التي تجتمع في الولايات المتحدة والانتخابات الأخيرة في إسرائيل مدى بعدنا عن حل مشكلة ستزداد سوءًا سواء بقي ترامب في البيت الأبيض أم لا.

المصدر: "أمد"