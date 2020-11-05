الاحتلال يفرج عن الأسير قعدان من رفح بعد 16 عامًا من الاعتقال

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عن الأسير عبد الرؤوف سميح قعدان (43 عامًا) من سكان محافظة رفح جنوبي قطاع غزة بعد اعتقال دام 16 عامًا.

وأفاد شهود عيان بإفراج سلطات الاحتلال عن الأسير قعدان ووصوله إلى غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمالي القطاع، حيث كان في استقباله حشد من ذويه



وأشار أنّه لم يُسمح لذوي الأسير المحرر بمصافحته ونقله إلى رفح جنوبي القطاع؛ حفاظًا على صحّته وصحتهم خشية الإصابة بفيروس "كورونا" الوبائي، موضحًا أنّه جرى أخذ مسحة "كورونا" من الأسير قعدان وتحويله إلى أحد الفنادق؛ لقضاء حجر صحي احترازي لثلاثة أيام.

واعتقل جيش الاحتلال عبد الرؤوف قعدان في عام 2003 على حاجز المطاحن وسط قطاع غزة، وحكم عليه بالسجن 27 عامًا، قبل أن تُخّفض إلى 17 عامًا، وقد أنهى خلال فترة أسره مرحلتي البكالوريوس والماجستير في تخصص "العلوم السياسية".