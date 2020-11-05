الاحتلال يعتقل شابا من حي الطور ويقتحم العيسوية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، شابا مقدسيا فيما اقتحمت قوة أخرى بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وفي التفاصيل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي علي محمد الكسواني من الطور في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال قاموا باقتياد الشاب إلى أحد مراكز التوقيف في مدينة القدس.

وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال مع ساعات المساء بلدة العيسوية شمال القدس، قبل أن تندلع مواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب الشبان.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

كما أبعدت قوات الاحتلال (14) مواطنا عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، بينهم نائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، وموظف في دائرة الأوقاف الإسلامية، وحراس في المسجد.

وتعتبر مناطق القدس والخليل وبيت لحم، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (360، 285، 234) انتهاكا على التوالي.