اشتيه يوعز بتشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من الفيروس خلال فصل الشتاء

التشديد على منع إقامة الاعراس وبيوت العزاء وإغلاق المطاعم والمقاهي التي تنتهك الإجراءات الوقائية

إقامة صلاة الجمعة بشروط مشددة باصطحاب الكمامة والسجادة والتباعد على ان لا تتجاوز الخطبة والصلاة 15 دقيقة

رام الله- وطن: ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية بعد ظهر اليوم الخميس اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية والمحافظين لمناقشة التدابير الوقائية لمواجهة الموجة الجديدة من الفيروس.

وجاء الاجتماع في اعقاب إعلان الرئيس تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة مخاطر الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا خلال فصل الشتاء، والذي يسجل ارتفاعا قياسيا في معدلات الإصابة في العديد من دول العالم التي لجأت إلى إعادة فرض الإغلاق الشامل منعا لتفشي الفيروس.

وقد أوعز رئيس الوزراء في ختام الاجتماع للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات، وتغليظ العقوبات بحق كل من ينتهك التدابير والإجراءات الوقائية، التي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة، والمتمثلة بارتداء الكمامات، والتباعد في المسافات ومنع إقامة الافراح وبيوت العزاء، وتشديد العقوبات على كل من يخالف تلك الإجراءات وإغلاق المطاعم والمقاهي التي لا يتقيد أصحابها بالبروتوكولات المعلن عنها.

كما أوعز رئيس الوزراء لطواقم وزارة الأوقاف والأئمة والأجهزة الأمنية ، بالتشديد على المصلين بارتداء الكمامات واصطحاب السجاجيد وتوفير المعقمات، والتباعد في المسافات، داخل المساجد على أن لا تتجاوز مدة الخطبة والصلاة 15 دقيقة، مع التقيد بعدم اصطحاب الأطفال والحرص على أن يؤدي كبار السن والمرضى الصلاة في بيوتهم حفاظا على سلامتهم من تفشي الفيروس، وضرورة مراعاة استيعاب الأعداد التي لا تتسبب بالاكتظاظ داخل المساجد حسب مساحتها، وإغلاق المرافق الصحية فيها منعا لانتقال العدوى بالفيروس. وأوعز رئيس الوزراء للقيام بعملية تقييم أسبوعية لمدى التزام المساجد بتلك التدابير الوقائية.

كما اوعز رئيس الوزراء بتشديد الإجراءات في الحافلات والمواصلات العامة، وتحرير المخالفات بحق المخالفين وكذلك منع الاكتظاظ في الأماكن المغلقة كالمطاعم والمقاهي وتهديد أصحابها بإغلاقها في حال عدم التقيد بالتدابير الوقائية.

وأكد رئيس الوزراء على جاهزية النظام الصحي في التعامل مع جميع السيناريوهات وإجراء الفحوصات لمن يعانون من أعراض وللمخالطين المباشرين لهم وفقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية ، داعيا المواطنين للتقليل من الزيارات الاجتماعية منعا لتعرضهم أو تعريض أقاربهم للإصابة بالفيروس .