الصحة بغزة تدعو لمزيد من الحذر لزيادة الإصابات الخطيرة بكورونا

وطن: دعت وزارة الصحة الفلسطينية مساء يوم الخمي المواطنين في قطاع غزة إلى مزيد من الحذر واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وما يتبع ذلك من زيادة أعداد الإصابات الخطيرة بالفيروس والتي تحتاج للعناية المكثفة.

وقال مدير دائرة الطب الحرج في وزارة الصحة الطبيب إياد أبو كرش إن أعداد الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا تشهد ازديادًا ملحوظًا مقارنةً مع الأسابيع الماضية.

وأضاف أنه "في الوقت الذي كنا نتحدث فيه سابقاً عن نسبة إشغال لأسرًة العناية المركزة لا تتجاوز 7 أسرة من أصل 50 سريرًا مخصصة للحالات الخطرة المصابة بكوفيد 19، فإننا اليوم نتحدث عن 20 حالة منها 9 حالات تحت أجهزة التنفس وهذا مؤشر خطير على تطور الحالة الوبائية".

وأردف أبو كرش "ربما تتجه الأمور نحو الاسوأ، مما يؤثر على القدرة السريرية للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي في مستشفى غزة الأوروبي".