الأمم المتحدة تنتقد هدم الاحتلال خربة حمصة في الاغوار

رام الله – وطن: انتقدت الأمم المتحدة سلطات الاحتلال لقيامها بما وصفته بأنه أكبر عملية هدم لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ عقد من الزمن.

وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 73 شخصا، بينهم 41 طفلا، أصبحوا بلا مأوى بعد أن هُدمت منازلهم في خربة حمصة في الاغوار، بحجة ان الماكن بنيت بشكل غير قانوني، فيما وصفت الأمم المتحدة إجراءات الاحتلال بأنها "انتهاك خطير" للقانون الدولي.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، فقد دمر الاحتلال 76 مبنى، شملت منازل وحظائر للحيوانات وحمامات وألواح شمسية، بالجرافات في وقت متأخر الثلاثاء الماضي.

وكانت الأمم المتحدة، قد ذكرت في وقت سابق، ان سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 500 مبنى، في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري حتى ايلول/سبتمبر، بحجة البناء غير المرخص.

وتلجأ سلطات الاحتلال الى ذريعة عدم الترخيص لهدم مباني ومنشآت ومساكن الفلسطينيين وتحديدا في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية اوسلو، علما ان سلطات الاحتلال ترفض اصدار تراخيص البناء.