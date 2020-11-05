إغلاق محل تجاري وتحرير غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

وطن: أغلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ، اليوم الخميس، محلاً تجاريا مخالفا للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 27 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 435 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب نصف طن سلع منتهية الصلاحية، وإخطار مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.

وبينت الوزارة، في تقرير لها، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة، 4 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية، تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

