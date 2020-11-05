الصحة: 4 وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 4 وفيات و582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية، (مواطن 57 عاماً من قلقيلية، مواطنة 71 عاماً من مخيم عسكر بمحافظة نابلس، مواطن 62 عاماً من طولكرم، مواطن 78 عاما من الخليل).

وبيّنت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (102)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (44)، جنين (24)، أريحا والأغوار (16)، سلفيت (7)، طولكرم (20)، طوباس (7)، قطاع غزة (248)، ضواحي القدس (8).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.36%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 258 حالة في الضفة الغربية (الخليل 98، جنين 32، نابلس 73، طولكرم 28، قلقيلية 5، سلفيت 14، طوباس 8) ، إضافة إلى 198 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

فيما يلي تفاصيل التقرير الوبائي:



الإصابات الجديدة

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 334

• المحافظات الجنوبية: 248



حالات التعافي الجديدة

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 258

• المحافظات الجنوبية: 198

حالات الوفاة الجديدة

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 4

• المحافظات الجنوبية: 0

عدد الفحوصات: 5448