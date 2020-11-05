هدم منزل واعتقال 3 شبان في بير الحمام بالنقب

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان وهدمت منزلا مأهولا، عقب اقتحام قوات كبيرة من وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" مساكن عرب الرفايعة في قرية بير الحمام المحاذية لقرية الزرنوق، في النقب، اليوم الخميس.

وكان مفتشو ما تسمى "سلطة تطوير النقب" هددوا أبناء عائلة الرفايعة بفرض الغرامات المالية الباهظة، مطالبين إياهم بهدم بيوتهم بأنفسهم، فيما رفضت العائلة وأكدت تمسكها بمنازلها وأرضها.

وتتعرض قرية بير الحمام لهجمة شرسة منذ هدم 3 منازل لعائلة سالم الرفايعة وإعادة إعمارها من قبل أهالي القرية، حيث أعادت شرطة الاحتلال اعتقال الرفايعة، الأسبوع الماضي.

(وفا)