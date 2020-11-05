"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال أيلول

وطن: سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 9.34% خلال شهر أيلول الماضي مقارنة بشهر آب الذي سبقه، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 171.77 خلال شهر أيلول، مقارنة بـ157.10 خلال شهر آب (سنة الأساس 2018 = 100).

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 28.40%، والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 24.58% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 6.25% خلال شهر أيلول مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيلول مقارنة بشهر آب، أهمها صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الخشب ومنتجاته، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية ومنها صناعة الملابس، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجاته.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.27% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.