محدث | الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا

وطن:شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت أسرى محررين وفتية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيًا من محافظة طولكرم، وآخرين من بيت لحم ورام الله، و3 شبان بينهم طفل من القدس المحتلة.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين: نظير نصار، نادر خاروف، جاسر خاروف، عماد عصبة، جميل جمال جعار، ملك عبد القادر جعارنة، وجميعهم من بلدة علّار شمالي طولكرم.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية الأسرى المحررين: مروان صدقي، أمجد عدنان أبو خليل، من بلدة عتيل شمال شرقي طولكرم، وفؤاد القب من دير الغصون، وفادي رداد ولؤي الأشقر من بلدة صيدا شمالًا.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل منذ مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر الحالي 4 مواطنين من مختلف مناطق طولكرم، بينهم أسرى محررين، ليرتفع عدد المعتقلين حتى اليوم إلى 14 أسيرًا، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمادة عمر عبيات (30 عامًا) بعد دهم منزله وتفتيشه في بيت ساحور شمال شرقي محافظة بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب غسان إحسان الريماوي (31 عاما) بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بلدة بيت ريما شمال غربي محافظة رام الله.

وأفاد شهود عيان، أن الاحتلال اعتقل الشابين يزن وفيصل عبيد من المدخل الغربي لبلدة العيساوية، والطفل محمد حمزة عبيد من منزل عائلته في البلدة شمال شرقي القدس المحتلة.