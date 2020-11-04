بايدن: لن نعلن فوزنا قبل إحصاء جميع الأصوات

وطن: قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بادين إن حملته لن تعلن فوزه بالانتخابات قبل فرز جميع الأصوات.

وأضاف خلال حديثه مع الصحفيين يوم الأربعاء: "سنفوز بأكبر عدد من الأصوات ويعتريني شعور جيد بشأن ولاية بنسلفانيا".

وشدد بايدن على ضرورة تخفيف التوتر بعد الانتخابات، مؤكدا أن الحملة كانت طويلة وصعبة.

وتدخل بنسلفانيا، إلى جانب فلوريدا وأوهايو وجورجيا وكارولاينا الشمالية وميشيغان، في قائمة الولايات المتأرجحة التي تعتبر نتائج التصويت فيها من أهم عوامل الفوز في الانتخابات.

وسبق أن أشارت استطلاعات رأي متعددة إلى أنه من المرجح أن يفوز بايدن في التصويت في بنسلفانيا، لكن المرشح الجمهوري والرئيس الحالي، دونالد ترامب، أعلن تحقيقه "انتصارا كبيرا" فيها.