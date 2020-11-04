دوري الأبطال: خسارة خارجية مباغتة لمانشستر يونايتد

وطن: خسر مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراته الخارجية أمام إسطنبول باشاك شهير التركي بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفا الفريق التركي اللاعبين ديمبا با وإدين فيسكا، وفي المقابل سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب أنتوني مارسيال.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط وهو يتصدر المجموعة الثامنة، في حين أصبح برصيد إسطنبول باشاك شهير 3 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.