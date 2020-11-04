الاعلام العبري: السلطه ستتسلم اموال المقاصه وستعيد التنسيق الامني في حال فاز بايدن بالانتخابات الامريكية

ترجمة محمد ابو علان: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان شخصيات فلسطينية ابلغت شخصيات اوروبية في جلسات مغلقة، ان السلطة ستستلم أموال المقاصة من الاحتلال، وستعيد التنسيق الأمني والمدني تدريجياً حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وذكرت هيئة البث الاسرائيلية "كان" أن مقربين من الرئيس عباس يضغطون عليه من أجل استلام أموال المقاصة من الاحتلال.

وادعت القناة العبرية أن السلطة طلبت قبل اسابيع قرضا من دولة قطر بقيمة 250-300 مليون دولار، لكنها لم تتلقى رداً إيجابياً على ذلك.

يذكر ان القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال ومن بينها وقف التنسيق مع الاحتلال منذ ستة شهور، والتي شملت توقفها عن استلام أموال المقاصة التي تجمعها سلطات الاحتلال، ومنذ ذلك التاريخ تراكم للسلطة قرابة 3 مليار شيكل.

المصدر:وكالة مدار