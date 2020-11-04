الأوقاف تغلق 3 مساجد في قطاع غزة وتعيد فتح اثنين

وطن: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة مساء الأربعاء إغلاق ثلاثة مساجد بقطاع غزة؛ وإعادة فتح اثنين بعد انتهاء فترة إغلاقهما.

وذكرت الأوقاف، في إيجازها اليومي، أنّها قرّرت إغلاق 3 مساجد لمدّة 48 ساعة في غزة والشمال وخان يونس؛ بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض روادها، وعدم التزام بعضها بالإجراءات الوقائية.

وبيّنت أنّ المساجد الثلاثة المغلقة هي "أبو الهنود في بيت لاهيا، العائدون في الشجاعية، حليمة في جورت اللوت".

كما أعلنت إعادة افتتاح مسجدي "أبو عبيدة في رفح الغربية، ذو النورين في بلوك (o)" في محافظة رفح جنوبي القطاع، بعد انتهاء مدّة إغلاقهما.