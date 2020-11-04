الأميركية من أصول فلسطينية ايمان جودة تفوز بانتخابات الكونغرس الأميركي

وطن: انضمت المرشحة الديمقراطية من أصولٍ فلسطينية إيمان جودة، إلى مقاعد مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، عن ولاية كولورادو.

وغردت إيمان احتفالًا بفوزها عبر حسابها على (تويتر)، اليوم الأربعاء: "لقد فعلناها! أنا فخورة كمسلمة، فلسطينية أميركية، وأن أكون قادرة على تمثيل المواطنين في الهيئة التشريعية لولاية كولورادو! الآن، لنبدأ العمل".

وكانت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب قد فازت بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان.