410 حالات اعتقال بأكتوبر بينهم 46 طفلاً و8 نساء

وطن: صعدت سلطات الاحتلال خلال شهر أكتوبر الماضي من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين رغم الخطر المحدق بهم نتيجة جائحة كورونا، حيث رصد المركز 410 حالة اعتقال بينهم 46 طفلاً، و8 نساء، و3 صحفيين، ونائب.

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره الشهري حول الاعتقالات أن الشهر الماضي شهد 7 حالات اعتقال من غزة، 6 منهم لشبان اقتربوا من الحدود الشرقية، بينهم طفل لم يتجاوز 15 عام، كما جرى اعتقال المريض أشرف فتحي أبو سعيد 42 عاما من سكان خانيونس أثناء عودته لغزة عبر حاجز بيت حانون إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.

لباحث "رياض الاشقر" مدير مركز فلسطين قال ان سلطات الاحتلال اعتقلت 3 صحفيين خلال أكتوبر الماضي وهم "طارق أبو زيد" ، و"عبد الرحمن ظاهر"، وكلاهما من نابلس. و الصحفي "عبد العفو زغير" من القدس ، كذلك احتجزت المصور الصحفي المصاب معاذ عمارنة لساعتين في مركز شرطة شارع صلاح الدين في القدس خلال توجهه للعلاج بمستشفى هداسا .

بينما أعادت سلطات الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي الشيخ "حسن يوسف" بعد مداهمه منزله في البيرة ، ولم يمض على اطلاق سراحه من اخر اعتقال سوى شهرين فقط، وأصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور .

اعتقال النساء والأطفال

ولفت "الأشقر" الى أن الاحتلال واصل الشهر الماضي استهداف النساء الفلسطينيات بالاعتقال والتنكيل، حيث رصد 8 حالات اعتقال لنساء غالبيتهن اعتقلن من القدس ، بينما اعتقل الاحتلال الاسيرة المحررة "سهير البطران" من بلدة اذنا غرب الخليل وهي زوجة الأسير عمر سليمية"، كما اعتقل زوجة المواطن "أيمن أبو عرب" من مخيم الأمعري لإجباره على تسليم نفسه، واعتقل المرابطة المقدسية "رائدة الخليلي" أثناء خروجها من المسجد الأقصى وقرر إبعادها أسبوع عن المسجد الأقصى .

فيما تواصل استهدف القاصرين بالاعتقال والتنكيل، حيث رصد التقرير (46) حالة اعتقال لقاصرين ما دون الثامنة عشر من اعمارهم، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، من بينهم الطفل "فادي ابو حسان"14 عاماً، من القدس، و الطفل معتصم حجازي، 14 عاماً، من مدينة بيت لحم، بعد ان استدعائه للمقابلة في مجمع مستوطنة غوش عتصيون.

التنكيل بالأسرى

واشار الاشقر الى ان وحدات القمع الخاصة التابعة لإدارة السجون واصلت عمليات الاقتحام للسجون والأقسام والتنكيل بالأسرى الاعتداء عليهم حيث رصد المركز (16) عملية مداهمة خلال الشهر الماضي أبرزها اقتحام قسم الأسرى الأشبال في سجن "عوفر" ونقل 45 شبلا و ممثليهم إلى قسم 18 ومصادرة العديد من ممتلكاتهم، كذلك اقتحام وحدة المتسادا لقسم (10) في سجن إيشل ونقل ممثل القسم بعد إغلاقه، بينما داهمت سجن جلبوع واعتدت على الأسرى الضرب، وعثت بممتلكاتهم وحطمت جزء منها، مما دفع الأسرى لإغلاق السجن بالكامل.

وخلال عملية اقتحام قسم رقم ٧ في سجن ريمون اطلقت الوحدات الخاصة الرصاص المطاطي على الاسرى في غرفة رقم ١٠٠ ، بينما داهمت قوات "المتسادا" الخاصة غرف الأسرى في قسم "١٠" بسجن ايشل؛ واعتدت على عدد منهم من بينهم الأسير المريض بالقلب زامل أبو شلوف.

إضراب عن الطعام

خلال الشهر الماضي واصل عدد من الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري التعسفي، بينما علق عدد منهم الإضراب وهم "محمود السعدي"، من جنين بعد 12 يوماً و" الأسير محمد أبو العسل من مدينة أريحا بعد 4 أيام ، فيما علق العشرات من أسرى الجبهة الشعبية إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة أربعة أيام، بعد وعد من الاحتلال بإنهاء عزل الأسير وائل الجاغوب .

بينما لا يزال حتى نهاية شهر أكتوبر يخوض الإضراب المفتوح عن الطعام الأسير "ماهر الأخرس" من جنين منذ 101 يوماً، وحالته الصحية في مرحلة الخطر الشديد، كذلك يخوض يواصل الأسير الناشط محمد الزغير من الخليل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 15 على التوالي .

الأوامر الإدارية

وبين "الأشقر" بأن محاكم الاحتلال واصلت خلال شهر تشرين الأول الماضي إصدار القرارات الادارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (82) قرار إداري بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر .

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية النائب "حسن يوسف" لمدة 4 شهور، والأسير الصحفي "مجاهد السعدي" من مدينة جنين لمدة 4 شهور لمرة ثانية ، وجددت للمرة الثالثة على التوالي الاعتقال الإداري للأسير القيادي "رأفت جميل ناصيف" من طولكرم لمدة 4 أشهر .

4/11/2020