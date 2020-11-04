وطن: صدر للدكتور عمر رحال دراسة حول (الحركة الطلابية الفلسطينية إشكالية الفكر والممارسة... وجدلية السلم الأهلي) الدراسة أنجزت لصالح المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)، وقد تناول بها بلمحة سريعة التطور التاريخي للتعليم العالي في فلسطين ودورها كمؤسسة تنشئة اجتماعية.

انطلق البحث للتعمق في سردية الجامعات والسلم الأهلي وتفكيك خطابات الحركة الطلابية ، عبر أربعة فصول : الفصل الأول تناول المقدمة والإطار النظري. أما الثاني فقد تناول التعليم العالي في فلسطين عبر مبحثين : الأول حول التطور التاريخي للتعليم العالي الفلسطيني والثاني بحث في المسؤولية المجتمعية للجامعات كجزء من مسؤوليتها الوطنية وقاربَ بين المفهومين . أما الفصل الثالث فقد أخذ منحى التركيز على الحركة الطلابية الفلسطينية ومسار تحولاتها النضالية من الوطني إلى المطلبي من خلال مبحثين : تطرق الأول للحركة الطلابية الفلسطينية كأداة للتغيير . وسلط الثاني الضوء على مهددات السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، عبر سبر الأسباب التي تهدد السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، والبحث في ظاهرة العنف الطلابي في مؤسسات التعليم العالي، والانتخابات الطلابية وعلاقتها بالسلم الأهلي ، والعلاقة بين الأجهزة الأمنية والجامعات : حدود التداخل والمساحات ، ومعوقات السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية ، فيما تطرق الفصل الرابع والأخير المعَنون بفلسفة التعليم الجامعي ودورها في تعزيز السلم الأهلي، في مبحثه الأول إلى التعليم الفعّال وآلياته ، والمبحث الثاني الذي ختم بجملة من النتائج والتوصيات ، انتهاءً بالخاتمة وقائمة المراجع . بقليل من التفصيل تناول البحث أسباب ومهددات السلم الأهلي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وفي مقدمتها الصراعات : الفكرية ، السياسية ، التنظيمية ، المرجعية ، الطبقية ، المناطقية ، الناجمة عن الانقسام ، الهوياتية ، الناتجة عن لغة الخطاب ، الناتجة عن التربية الحزبية الإقصائية ، وظاهرة العنف الطلابي بالربط بين التاريخي والحالي والانعكاس على السلم الأهلي وبالتطرق إلى جدلية التدخل الأمني وما يرافق الانتخابات الطلابية من أحداث قبل وأثناء وبعد إجراءها بالنظر للعلاقة بين هذه السلوكيات العنيفة التي تنتجها الصراعات وبين السلم الأهلي .

في إطار الأهداف العام ، هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دور الجامعات في تشكيل وصياغة وعي الطلبة وأثر ذلك على السلم الأهلي في الأراضي الفلسطينية ، من حيث التحديات والفرص ونقاط القوة والضعف . والكشف عن العقبات التي تحول دون ذلك . بما قاد إلى الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي من شأنها مساعدة مؤسسات التعليم العالي والحركة الطلابية على تعزيز السلم الأهلي وصيانة مرتكزاته . أما عن سؤال الأهمية ، فتكمن أهمية هذا البحث في أنه شكل محاولةً للكشف عن واقع دور الجامعات في تعزيز السلم الأهلي عند الطلبة في ظل سياق عام يتراجع فيه السلم الأهلي ، ويشكل فيه الطلبة والشباب النسبة الأكبر من المجتمع . وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي ، والوصفي التحليلي باعتباره الأداة الأنسب لهذا النوع من الأبحاث العلمية . وقد كمَنت إشكالية البحث في الضبابية وغياب الوضوح ونقص الفاعلية في الأدوار التي تبذلها الجامعات الفلسطينية من أجل تعزيز مفهوم السلم الأهلي لطلبتها ، وغياب البحث العلمي والمعمق في الاستراتيجيات والأساليب والطرق والأنشطة والفعاليات التي يجري من خلالها ذلك .

مما قاد إلى مجموعة أسئلة محورية بدأت بسؤال البحث الرئيس : ( ما الدور الذي تلعبه الجامعات الفلسطينية في تشكيل وعي الطلبة في قضايا السلم الأهلي؟ والذي تمخّض عنه أسئلة فرعية لعلّ أهمها : هل من خطط وبرامج تتناول مفهوم السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني؟ وكيف يؤثر عدم إجراء الانتخابات لمجالس الطلبة في بعض الجامعات على السلم الأهلي؟ وما العلاقة بين طريقة التدريس وتدني الوعي بقيم التسامح والحوار وقبول الآخر؟ وما هي آليات اختيار عضوية مجالس الطلبة ، وأي دور للجغرافيا والمناطقية في ذلك ؟ أما حدود البحث فقد كانت الضفة الغربية والقدس، وحدود زمانية بين الأعوام 2017– 2019 ، دون أن يحول ذلك من العودة إلى فترات زمنية سابقة عند اقتضاء الضرورة .

وقد توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات من أبرزها أن الانقسام لعب دور كبير في تهديد السلم الأهلي الجامعي ، وأن لغة الحوار والتسامح وقبول الآخر غائبة أو مغيبة عن أدبيات البيئة الجامعية والحركة الطلابية وأن القادة الطلابيين في الغالب لا يجري اختيارهم وفق أسس الكفاءة والمهنية أو القبول الوطني وأن أنظمة الجامعات بشكل عام لا تطبق وأن التدخل الأمني فيها مهدد لسلمها الأهلي وأن عدم إجراء الانتخابات بشكل دوري ، وعدم تهيئةالظروف والبيئة والمناخ السابق للعملية الانتخابية والذي لا يقل أهميةً عنها ، إلى جانب مقاطعة أو حرمان بعض الكتل الطلابية من المشاركة في الانتخابات الطلابية على قدم وساق ، أدى في كثير من الأحيان إلى تأجيج الخلافات ، وإلى خلق أجواء توتيرية وأوقع صدامات بين الكتل الطلابية وانعكس سلباً على شعور شرائح من الطلبة بالانتماء لمجتمعاتهم الجامعية . فيما توصل البحث إلى العديد من التوصيات أبرزها : ضرورة إعداد دستور طلابي موحد يأخذ بعين الاعتبار التمثيل النسبي المباشر . من خلال توحيد إجراءات الانتخاب ونظمها في مؤسسات التعليم العالي المختلفة . والدعوة إلى عقد مزيد من الأنشطة اللامنهجية لطلبة الجامعات بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ، التي تتناول قضايا وموضوعات في السلم الأهلي . وتركيز البحث والإنتاج العلمي في الدراسات العليا في التخصصات الإنسانية على إنتاج بحثي حول السلم الأهلي ، وإجراء الانتخابات بأجواء ايجابية تسمح بتكافؤ الفرص وعدم التدخل من أي جهة خارجية بما لا يحولها من معزز إلى مهدد للسلم الأهلي . وأهمية التأكيد على حرية الرأي والتعبير والمعتقد، والاختلاف والتعددية السياسية شكلاً ومضموناً، وذلك من خلال المحاضرات واللقاءات العامة ، والورش والمؤتمرات والندوات . دون أن يغني ذلك عن أهمية المساهمة في تحسين نوعية المشاركة الطلابية عبر تحفيز الطلبة على بناء مواقف مستقلة بعيداً عن تأثيرات العلاقات القرابية والعشائرية والفصائلية . وعدم الاكتفاء بالتعزيز الكمي على حساب النوعي . كما دعا البحث الجامعات إلى تشجيع الطلبة وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية عبر المحاضرات وغيرها ، وإلى عقد دورات تدريبية وتثقيفية لقادة الحركة الطلابية تتناول مواضيع مهاراتية تنطلق من القبول والحوار وأسس الخطاب من مرتكزات التأكيد على حرمة الدم الفلسطيني ، ونبذ استخدام العنف كمرجعية . وإلى تدريس تاريخ الحركة الطلابية الفلسطينية . وتكريس العمل المجتمعي التطوعي . وإيجاد المساحات التفريغية الصحية للطلبة/ ات. بما يقود إلى جامعات معززة للسلم الأهلي وبيئات تعليمية محترمة له .