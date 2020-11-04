اشتية: نطالب بالضغط على "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها وتوسعها الاستيطاني

وطن: طالب رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، نظيره الروماني لودوفيك أوربان، بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف انتهاكاتها وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأضاف اشتية، خلال مؤتمر صحفي، عقده عقب اجتماعه بنظيره الروماني في مقر مجلس الوزراء، بمدينة رام الله، أن رومانيا ستعمل على دعم تحقيق الشراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، كما ستساهم في تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتابع: "بحثنا خلال الاجتماع تطوير اللجنة الفلسطينية الرومانية وتعزيزها، بحيث سيتم رفع مستوى اللقاء؛ ليشمل رؤساء الوزراء في كلا البلدين".

وأكد أن رومانيا، جددت تأكيدها على دعم كافة الجهود التي من شأنها تحقيق مبدأ حل الدولتين على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، إضافة إلى تأييدها لدعوة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام.