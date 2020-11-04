الاحتلال يستبدل أسلاكا شائكة بمكعبات إسمنتية في أراضٍ بقلقيلية

وطن: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوضع مكعبات اسمنتية بدلا من الأسلاك الشائكة، حول أراضٍ تقع في الجهة الغربية الشمالية لمدينة قلقيلية تقدر بـ"500 دونم"، تمتد الى أراضٍ داخل عام الـ1948.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية محمد أبو الشيخ، ان قوات الاحتلال قامت باستبدال الأسلاك الشائكة بالمكعبات، بهدف وضع العراقيل أمام أصحاب الأراضي، لمنعهم من الدخول الى أراضيهم ومصدر رزقهم، بهدف الاستيلاء عليها بالقوة.

وأكد أبو الشيخ ان هذه الاجراءات لن تثني المواطن عن التمسك بأرضه وتشبثه بها إلى أن تت