1600 تدخل للدفاع المدني في تشرين الأول المنصرم

وطن: قال جهاز الدفاع المدني، إن طواقمه نفذت 1600 تدخل ما بين حرائق وحوادث وجولات الوقاية والسلامة العامة خلال شهر تشرين الاول المنصرم.

وأوضحت دائرة العمليات المركزية في الدفاع المدني، في تقريرها الشهري، ان من بين التدخلات 1280 حريقا، و320 تدخلا في حوادث انقاذ.

وبينت أن 46% من هذه الحوادث كانت نتيجة الاهمال بنسبة 46%، وأن 777 حريقا جاءت نتيجة اشتعال النيران في الأعشاب الجافة، ما تسبب باحتراق 12500 شجرة.

وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع 89 حادث سير نتج عنها 162 إصابة، تم اخلاؤها وتسليمها للطواقم الطبية.

ولفتت إلى أن طواقم الوقاية والسلامة العامة نفذت 3500 جولة تفقدية على المنشآت والأماكن العامة للتأكد من شروط السلامة العامة، وجرى خلالها منح 647 تصريحا للمنشآت المستوفية لهذه الشروط، وترخيص 742 مصعدا.

وبينت دائرة العمليات المركزية في الدفاع المدني أن إدارة التدريب نفذت 35 دورة لمنتسبي الجهاز والمواطنين استفاد منها 500 منتسب ومتدرب. كما نفذت 128 حملة تعقيم في محافظات الوطن ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار وباء كورونا.