الانتخابات الأميركية: استمرار فرز الأصوات والنتائج متأرجحة

وطن: أظهرت آخر نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الاميركية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بحصوله على 220 مقعدا في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، حتى الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش (9:15 بتوقيت فلسطين)، حسب مركز اديسون.

لكن الأرقام تتغير بين لحظة وأخرى مع التقدم في فرز أصوات الناخبين عبر بطاقات البريد، واعطت بعض التقارير الإعلامية 236 مقعدا انتخابيا لبايدن، بعد فوزه بولاية اريزونا، مقابل 213 لترمب.

وتشير توقعات وسائل الإعلام الاميركية إلى فوز ترمب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة فلوريدا وتكساس وأوهايو وانديانا وكنتاكي وميسوري، وكلها ولايات فاز فيها عام 2016.

فيما أظهرت النتائج فوز بايدن في 20 ولاية بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وأريزونا، وكذلك العاصمة واشنطن.

ويتطلّب الفوز بالرئاسة الأميبركية الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في هذا المجمع.

وحقق الرئيس ترامب فوزا في ولاية فلوريدا وتقدم على بايدن في ولايات أخرى متأرجحة مثل جورجيا وأوهايو وتكساس.

وتتجه أنظار الديمقراطيين إلى ما يعرف بولايات "الجدار الأزرق" وهي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، التي أوصلت ترمب إلى البيت الأبيض في 2016، لتحقيق نجاحات محتملة لكن فرز الأصوات قد يستغرق ساعات أو أيام هناك.

ولم تفرز أي أصوات مرسلة بالبريد في ويسكونسن وبنسلفانيا ومعظم ميشيجان قبل يوم الانتخابات.

وقال بايدن في كلمة وجهها لأنصاره في مسقط رأسه بولاية ديلاوير "يحدونا شعور طيب حيال وضعنا . نعتقد أننا على طريق الفوز في هذه الانتخابات".

ومن شأن الفوز في هذه الولايات الثلاث أن يكون كافيا ليحقق بايدن فوزا في المجمع الانتخابي.

واستبق ترمب النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين، بالاعلان انه "فاز" في الانتخابات، بكلمة ألقاها من البيت الأبيض.

وقال: "حققنا فوزا مدهشا في الانتخابات وسنلجأ إلى المحكمة العليا لضمان العدالة".

وكان موقع "تويتر"، وضع اليوم الأربعاء، إشارة تحذير على تغريدة للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، يتهم فيها الديمقراطيين "بسرقة" الانتخابات.

وأضاف "تويتر"، بحسب موقع "روسيا اليوم"، أن محتوى تغريدة ترمب قد يكون مضللا حول سير العملية الانتخابية.