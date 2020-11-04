الاحتلال يبعد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى 6 أشهر

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ابعاد نائب مدير عام دائرة أوقاف القدس ناجح بكيرات 6 أشهر عن المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء الإبعاد السابق لمدة أسبوع.

ويشمل قرار الإبعاد البلدة القديمة، وكل الطرق المؤدية للمسجد الأقصى.

وكانت مخابرات الاحتلال قد سلّمت بكيرات الأربعاء الماضي، بعد اعتقاله من مكان عمله في مديرية التعليم الشرعي والوعظ والإرشاد، قرب باب السلسلة، قرارا بالإبعاد عن الأقصى مدة أسبوع، وآخر لمراجعتها بعد تلك المدة.

(وفا)