الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من القدس

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين من بلدتي الطور وعناتا في القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من الطور، وهم: حمادة خليل الهدرة، ويوسف عزام الهدرة، وإبراهيم معتز الهدرة، وخليل ســفيان الهدرة، ومصـــطفى عدنان الهدرة، ومحمود الهـــدرة، وعلي الكســـواني.

وأضافوا أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة عناتا، وهم: محمد خليل إبراهيم حمدان، ومحمد أحمد أبو هنية، وأحمد عرفات حمدان.