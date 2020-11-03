في اليوم الثاني لفتح معبر رفح استثنائياً.. 727 مسافرًا و 82عائدًا

وطن: نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في داخلية غزة مساء اليوم الثلاثاء، إحصائية عمل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وذلك في ثاني أيام فتحه استثنائيًا.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن عدد المسافرين عبر معبر رفح بلغ اليوم 727 مواطنًا، فيما عاد إلى القطاع 82، وأرجعت السلطات المصرية 28 دون ذكر تفاصيل.

وأشارت إلى انتهاء العمل في المعبر ليوم الثلاثاء، على أن يُستأنف صباح يوم الأربعاء لليوم الثالث على التوالي.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أعلنت أنّه "سيتم فتح المعبر في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى الخميس المقبل".

وأغلقت السلطات المصرية معبر رفح في 30 سبتمبر المنصرم بعد فتحه لمدة ثلاثة أيام، سبقها إغلاق لأشهر بسبب جائحة كورونا.