لوكوموتيف موسكو يفرض التعادل على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

وطن: فرض لوكوموتيف موسكو الروسي التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح الفريق المدريدي باب التسجيل عند الدقيقة الـ18 عن طريق مدافعه الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز بتسديدة رأسية متقنة، وعادل لأصحاب الأرض أنطون ميرانتشوك من علامة الجزاء في الدقيقة الـ25 من عمر اللقاء.

وصمد دفاع لوكوموتيف وحارسه أمام الفرص العديدة التي أتيحت لأتلتيكو الذي كان الطرف الأخطر والأقرب لخطف نقاط المباراة.

وبهذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 4 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، ورفع لوكوموتيف رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث في انتظار نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين المتصدر بايرن ميونخ الألماني ومضيفه سالزبورغ النمساوي.

المصدر: RT