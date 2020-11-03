المدعية العامة لنيويورك: نحقق بمزاعم تلقي العديد من الأشخاص مكالمات آلية تدعو الناخبين لعدم التصويت

وطن: قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، يوم الثلاثاء، إن مكتبها يحقق في مزاعم عن تلقي العديد من الأشخاص مكالمات آلية تطلب من الناخبين عدم التصويت في يوم الانتخابات.

وقالت ليتيسيا جيمس في بيان: "محاولات منع الناخبين من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم محبطة ومقلقة وخاطئة.. والأكثر من ذلك أنه غير قانوني ولن يتم التسامح معه".

وشددت المدعية العامة لولاية نيويورك على أن "التصويت هو حجر الزاوية في ديمقراطيتنا".

وأصدر مكتبها في وقت سابق من هذا الأسبوع مذكرات استدعاء للتحقيق في مصدر المكالمات الآلية التي يُزعم أنها تنشر معلومات مضللة.

وفي وقت سابق أكدت سلطات ولاية نيبراسكا الأمريكية أن أشخاصا مجهولين اتصلوا بمواطنين محليين داعيين إياهم إلى عدم المشاركة في التصويت ضمن الانتخابات الرئاسية.

وذكر وزير أمين ولاية نيبراسكا، روبيرت إفنين، عبر "تويتر"، أن مكتبه تلقى بلاغات حول اتصالات هاتفية من قبل مجهولين بمشاركين في الاقتراع دعوهم إلى "البقاء في البيت والبقاء في الأمان".

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.

المصدر: رويترز