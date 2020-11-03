فيديو | تظاهرة أمام مستشفى "كابلان" تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ100

وطن: شارك عشرات الطلّاب الجامعيين في الداخل المحتل، بالإضافة إلى نشطاء، في تظاهرة احتجاجيّة أمام مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، تنديدًا باستمرار اعتقال الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ 100 يوم.

وهتف متظاهرون بشعارات مناصرة وداعمة للأسير الأخرس، من بينها: "حرية حرية لأسرانا الحرية".

ورفع بعض المشاركين لافتات مطالبة بإطلاق سراح الأخرس، ووقف الاعتقالات الإدارية.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من حركات طلّابية، بينها "جفرا- التجمع الطلابي" في جامعة تل أبيب.

كما جاءت التظاهرة مساء اليوم، بعد أخرى نظّمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، في وقت سابق اليوم، وشملت مؤتمرا صحافيا.

وشارك في التظاهرة التي نُظِمت في وقت سابق، رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، وأعضاء في قيادة اللجنة، ونواب عن القائمة المشتركة، وقيادات وناشطون من مختلف الأحزاب، ووفد من القدس المحتلة.

وتجاوز الأسير ماهر الأخرس، 100 يوم في إضرابه عن الطعام، ما تسبب بتدهور حالته الصحية بشكل كبير، كما أن الإضراب عن الطعام بات يُهدّد حياته.

(عرب 48)