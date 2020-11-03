إغلاق باب "التشريعي" على معتصمين من ذوي الإعاقة لساعات.. المعتصمون يؤكدون لـوطن على مطلبهم بإقرار نظام تأمين صحي خاص بهم

وطن: قال معتصمون من الأشخاص ذوي الإعاقة أن أمن المجلس التشريعي أغلق أبواب المجلس عليهم، وغادر، قبل أن يعاد فتحه بعد التواصل مع نشطاء وجهات مختلفة.

وقد بدأ عدد من نشطاء حراك "نحو حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، اعتصاما مفتوحا في مقر المجلس التشريعي في رام الله، اليوم، للمطالبة بإقرار نظام تأمين صحي مجاني وشامل خاص بهم.

وقالت المتحدثة باسم الحراك شذى ابو سرور لـوطن، إن أمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة حاول منذ الصباح اقناعنا بأن المجلس ليس المكان المناسب للاعتصام، لكننا أخبرناه أن الاعتصام هنا يعود لدلالية المكان وإمكانية الاستمرارية في الاعتصام فيه، لكن عند ساعات العصر فوجئنا بأنه تم اغلاق الابواب علينا وغادروا.

وأضافت: بعد تواصلنا مع الاصدقاء والحقوقيين عاد أمين عام المجلس والأمن وفتحوا الباب وبقي معنا أحد عناصر الأمن حتى يساعدنا في فتح الباب لو احتاج أحد الخروج.

وحول مطالبهم، أوضحت ابو سرور لـوطن، إن مطلبهم الأساسي هو توفير نظام تأمين صحي خاص بذوي الإعاقة يلبي احتياجاتهم الصحة والطبية والتأهيلية.

وطالبت أبو سرور مجلس الوزراء أن يقر هذا النظام، لأن النظام الحالي لا يلبي الحدود الدنيا من متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة.

وأوضحت أن ممثلاً عن الحراك أرسل كتاباً قبل نحو شهرين لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، لكن لم يتم التفاعل معه أو الرد عليه حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن الاعتصام في مقر المجلس التشريعي له علاقة برمزية المكان ومكونات استمرارية الاعتصام.

من جهته، قال د. عصام عابدين خبير في الشؤون القانونية والحقوقية لـوطن، إن القانون الأساسي وقانون ذوي الإعاقة واضح في ذلك ويؤكد على مجانية الخدمات الصحية لذوي الاعاقة. مؤكداً وجود معاناة حقيقية في التأمين الصحي للأشخاص ذوي الاعاقة.

وأضاف أن ممثلين عن حراك الاشخاص ذوي الاعاقة، تقدموا بمطالب فيما يتعلق بالتأمين الصحي الذي يعاني من اشكاليات وهناك ظلم تاريخي بخصوصهم في التأمين، حيث تقدموا بمطالب خطية لمجلس الوزراء ولوزارة الصحة ، ولم يحصلوا على اي ردود، وقروا اليوم صباحا الاعتصام، وهناك اكثر من 20 شخاص من ذوي الاعاقة بالاضافة 10 من ذويهم ، اعتصموا في التشريعي حتى يوصلوا صوتهم بأن معاناة التأمين الصحي يجب أن تتوقف.

وحول ما حدث من إغلاق المجلس على المعتصمين، أوضح عابدين أنه عند الساعة 3 عصرا تحدث معهم أمين عام المجلس ابراهيم خريشة وتركهم وغادر الى البيت، وبعد ساعة جاء أمن المجلس وطلبوا مهم المغادرة للخارج، حتى يغلقوا باب المجلس ، لكنهم رفضوا، فقام عناصر الامن بإغلاق باب التشريعي والبوابة الخارجية وغادروا .

وأضاف: وصلتني رسالة من المعتصمين عند الساعة الرابعة والنصف، بما حدث فذهبت ولم أجد أحد من الأمن أو من المجلس هناك وكان الباب مغلقا على المعتصمين. واصفا ما حدث بأنه "جريمة موصوفة بقانون العقوبات".

وتابع: بعد تحركنا وتواصلنا مع الشرطة والدفاع المدني، جاء إبراهيم خريشة بعد ساعات ، ودخل ومعه 3 اشخاص ورفض السماح لصحفية بالدخول للمجلس، وتم اغلاق البوابة وعاد للتفاوض معهم لمطالبتهم بالخروج.

وأشار أن المعتصمين 5 أشخاص بينهم 3 يعانون من إعاقة بصرية واثنين من إعاقة حركية، في ظل البرد داخل المجلس وعدم مواءمة المجلس للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم وجود طعام.

ورأى عابدين أن ما جرى كان بهدف اجبار المعتصمين على الاستسلام وترك الاعتصام.

واتصلت وطن، بالناطق باسم وزارة الداخلية د.غسان نمر للحصول على رد منه حول إغلاق المجلس على المعتصمين، لكنه لم يجب على الهاتف.