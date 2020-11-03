8 وفيات بكورونا و513 إصابة جديدة في دولة الاحتلال

وطن: توفي 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 513 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 9,890، بعد تعافي 303,929 (449 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 316,411.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2,592 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في دولة الاحتلال في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 393، فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 171 حالة.