أحد أقوى الأعاصير يجتاح نيكاراغوا

وطن: اجتاح نيكاراغوا اليوم الإعصار إيتا وهو أحد أقوى العواصف التي هبت على أمريكا الوسطى منذ سنوات، مسبباً أمطارا غزيرة وخوفا من فيضانات مدمرة.

وتعرضت إحدى أكثر مناطق البلاد فقرا للإعصار على ساحلها المطل على الكاريبي، ما أدى إلى سقوط الأشجار وأعمدة الإنارة وأطاح بأسطح المنازل وسبب فيضانات في المنطقة، حسب ما قال رئيس وكالة إدارة الكوارث جوييرمو جونزاليس في مؤتمر صحفي.

ووصف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير "إيتا"، بأنه إعصار "شديد الخطورة" من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون المكون من خمس درجات، وأضاف أنه أثار "رياحا كارثية" على نيكاراغوا.

وأوضح المركز أن "إيتا" أثار رياحا مستمرة بسرعة 233 كيلومتر في الساعة.

وتعد المناطق الشمالية من نيكاراغوا التي يقطنها السكان الأصليون والموجودة في طريق "إيتا" مباشرة واحدة من أفقر مناطق نيكارجوا، ويعيش كثير من السكان هناك في بيوت خشبية ليست لديها فرصة تذكر للصمود أمام عاصفة قوية كتلك.

وذكرت وكالة (رويترز) أن الملاجئ التي أعدتها الحكومة وصلت لطاقتها القصوى.

وكان مسؤولون أعلنوا أمس أنه تم إجلاء 30 ألف أسرة على الأقل تضم صيادين يعيشون في أكثر القرى خطورة على ساحل المحيط الأطلسي.

وتشير التوقعات إلى أن الإعصار سيصل اليابسة فوق شمال نيكاراغوا خلال يوم غد الأربعاء، ثم يجتاح وسط هندوراس يوم الخميس، وأن تأثيره سيضعف عند اصطدامه بالجبال في نيكاراغوا وهندوراس.

المصدر: (رويترز)