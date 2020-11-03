أحكام متفاوتة بحق أسرى

وطن: حكمت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على الاسير الفتى لواء فيصل نوفل من قلقيلية، بالسجن لمدة 14 شهرًا ودفع غرامة مالية بقيمة ألف شيكل، وعلى الأسير صامد عبد الجبار سالم من بلدة بزاريا قضاء مدينة نابلس، بالسجن ل 45 شهرا وغرامة مالية بقيمة 8000 شيكل، بينما رفضت استئناف الأسير ثائر أبو سندس المعتقل إداريا منذ شهرين وهو من سكان بلدة دورا .

وأجلت محاكمة الأسير مهند غطاشة من مخيم الفوار جنوب الخليل، حتى 16-11 ، الأسير طارق أبو وديع من قرية دير أبو مشعل برام الله، حتى 25-11 ، والأسير محمد سميح العباسي من حي رأس العامود ببلدة سلوان حتى تاريخ 23/11/2020 ، والأسير أيهم ناجي أبو جمعة من بلدة الطور بالقدس حتى تاريخ 23/11/2020 .

وأفرج الاحتلال عن الأسير عكرمة أبو سريس من مخيم نور شمس بطولكرم بعد اعتقال دام 6 أشهر، كما أفرج عن الطفل عمر محمد شويكي (14عاما) من بلدة سلوان بالقدس، بشرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع، وعن الفتى وديع قاسم شاهين(15عاما) من بيت لحم بعد اعتقال استمر شهر.