محمود التميمي يكتب لـوطن: عندما نرى العالم بالمقلوب.. رواية الأمير بندر مقارنة بروايات أخرى.. (ج 2)

ثلُةٌ من الحرس الملكي، بلباسهم الأحمر المميز، يعتمرون قبعاتهم الحمراء المطعمة باللون الأخضر، يتخذون مواضعهم، ويمر من بينهم الضيوف، يتقدمهم وارن كرستوفر، وزير الخارجية الأمريكي، بعد جولة شملت ست دول شرق أوسطية.

استقبلهم الملك " مرتديا سترة سموكنج مخملية " وجلس على كرسي وثير، مزركش بهلال ذهبي، وأشعل سيجارة."

اتخذ أعضاء الوفد أماكنهم على أحد جانبي الطاولة الكبيرة في قاعة الاجتماعات، ودلف من الباب ابنا الملك المغربي الحسن الثاني، ولي عهده الأمير محمد، وأخيه الأمير رشيد".

لم يَرُق مظهر مستشاري الملك، لمارتين انديك. نظر نحوهم بازدراء، وتخيلهم عُصبة من القراصنة " جنرال ذو عين واحدة يبدو أنه نسي الرقعة التي تغطي عينه في المنزل، ووزير خارجية شلت سكتة دماغية جانبا من وجهه وجذعه، ووزير داخلية أشعث الشعر" أما "أندريه أزولاي “، مستشار الملك اليهودي، فبدى له في بدلته الفرنسية، وسيماً وأنيقاً “.

نظرة تقطرُي تمييزا وعنصرية، حتى في هذه التفاصيل الصغيرة، وتكشفُ عن هوىً لا ينازعه فيه سوى الوزير كريستوفر، الذي تعاف نفسه الولائم والعادات العربية، ويفضل المبيت في إسرائيل في معظم جولاته المكوكية.

أتى الوفد، في أجواء اتفاق أوسلو، والمصافحة التاريخية في البيت الأبيض، محملا بالأماني العريضة، ولن يغادر بأقل من إعلان كريستوفر من المغرب عن تسيير رحلات جوية مباشرة بين تل ابيب والدار البيضاء وخط هاتفي مباشر وروابط بريدية، دلالة على سريان الدفء في العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.

أعرب كريستوفر للملك عن سعادته البالغة بإتاحة الفرصة له للإعلان عن بداية تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقع كلامه وقع الصاعقة، امتقع وجه الملك وحدّجه بنظرة حانقة، ونفث دخان سيجارته باتجاهه، وصب جام غضبه باللغة الفرنسية، رغم اتقانه اللغة الانجليزية، وأعطى ضيوفه درسا في أصول الكياسة واللباقة، ووقاحة أن يعلن مسؤول أمريكي من الرباط عن قرارات هي شأن مغربي، يستطيع المغرب متى أراد أن يعلن عنها بنفسه، وأنهى الحسن الثاني الاجتماع، وألغى برنامج الزيارة، فلا عشاء للضيوف، ولا اي بيان سيصدر البتة.

مضت 27 سنة بعدها، ولم يصدر البيان حتى الآن.

عندما حاول بعض مرافقي كريستوفر وبعض مودعيه التسرية عنه، وهو يغادر البلاد، أجاب: ,,هكذا يتصرف الملوك,,...

ويا لها من كلمة.

بونٌ شاسع بين هذا الموقف، وبين ما نشهده اليوم، من ذل وهوان، في كل مرة يخرج فيها ترامب ليعلن من البيت الأبيض عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وبين إسرائيل والبحرين، وبين إسرائيل والسودان، قبل أن تعلن الدول نفسها عن مواقفها، وقبل أن تصدر بياناتها.

ربما لم نفهم من قبل، المعنى العميق لما قصده كريستوفر،، هكذا يتصرف الملوك،، واليوم فقط ندرك الفارق بين أن يكون المرء ملكا بالفعل وبين الا يملك من أمره شيئا.

جرت في النهر منذ أفشل شامير مشروع ريغن، كما سبق وتكلمنا، مياه غزيرة، وتعاقبت أحداث ومشاريع كثيرة، ولازال هناك من يتهم الفلسطينيين بتضييع الفرص، ولازال في جعبتنا ما يدحضُ هذا الزعم جملةً وتفصيلاً.

ودرءً لاتهامنا بلي عنق الحقيقة، ندع وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر يقدم شهادته، ويعرض شريط الأحداث للفترة التي عمل فيها:

"منذ اليوم الأول كانت عملية السلام في الشرق الأوسط اخر شيء أردت أن أعالجه. ومع ما بدى انه فرص تاريخية وجذرية متاحة في العلاقات بين الشرق والغرب كنت أرى صراحة ان الصراع العربي الإسرائيلي فخ يحسن تجنبه لا فرصة يجب انتهازها"

" في البداية كان الرأي التقليدي الذي يعتنقه خبراء الشرق الأوسط بالإجماع أن احتمالات تحقيق انفراجه جوهرية هي احتمالات قاتمة في أحسن الأحوال. فالسلطة في إسرائيل تمسك بها حكومة وحدة وطنية برئاسة رئيس وزراء متشدد يفضل وفقاً لتوجيهاته الاحتفاظ بمعظم الأراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967م ...وواصل العرب مطالبتهم بعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط تحت رعاية الأمم المتحدة، وهي فكرة مرفوضة تماما من جانب حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها شامير"

"

مع احتدام الانتفاضة الذي استتبع تصاعد حدة القمع بدأ الاستقطاب في الجدل الداخلي في إسرائيل. وطالب حزب العمل الاسرائيلي بالتوصل الى حل وسط مع الفلسطينيين وهدد بفض الائتلاف الحاكم مالم يخفف شامير من أحلامه بإقامة " إسرائيل الكبرى " المأهولة بعشرات من المستوطنات الجديدة في الأراضي. علاوة على ذلك أبلغت القوات المسلحة الاسرائيلية واسحاق رابين وزير الجيش البراغماتي، شامير، بعدم توفر حل عسكري: فوقف الانتفاضة لا يحققه إلا حل سياسي. وكانت كل تلك العناصر تشكل ضغطا على شامير لانتهاج توجه أكثر مرونة تجاه الأراضي."

" منذ كانون الأول ديسمبر 1988 بدأ روبرت بياليترو سفير الولايات المتحدة لدى تونس في إجراء حوار مع مسؤولين أدنى مستوى في منظمة التحرير الفلسطينية ، واستبعد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية تماما من هذا الحوار. ومع ذلك فلن يكون هناك أي حل متاح دون موافقته الخاصة على إجراء حوار منفصل بين إسرائيل وفلسطينيي الداخل"

" في الرابع عشر من أيار / مايو أقر مجلس الوزراء الاسرائيلي رسمياً خطة النقاط الأربع لشامير. وعلى الفور تقريباً بدأت الحكومة تتراجع عما طرحته بنفسها. ففي خطاب القاه أمام الكنيست بعد يومين فقط أعلن شامير انتهاج خط متشدد مع فلسطينيي الداخل. وبعد أن حذر رابين من أن الفلسطينيين قد يحرمون من ميزة العمل في إسرائيل إذا رفضوا خطة السلام، أعيد آلاف العمال العرب الى منازلهم في غزة لفترة مؤقتة تذكرة لهم بوضعهم كخاضعين للاحتلال. وأثارت هذه التصرفات حنق المصريين والفلسطينيين وقوضت جهود الولايات المتحدة لإقناعهم بأن مبادرة شامير جديرة بالقبول"

" وخلال تلك الفترة عرقل شبح المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة باستمرار جهودنا لتوليد زخم جديد. فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة زادت النشاط الاستيطاني باطراد في الضفة الغربية وقطاع غزة رغم القلق الأمريكي المتكرر. فقد أعلنت إدارة كارتر عدم شرعية تلك المستوطنات. وحتى إدارة ريجان كانت متفقة على أنها تشكل، عقبة على طريق السلام "

" في أول لقاء بين الرئيس بوش الأب وشامير في 6 نيسان أبريل 1989م ، أبلغ الرئيس شامير بأن المستوطنات بالغة الأهمية بالنسبة له. وفي البداية ألمح شامير الى أن هذه القضية داخلية بحتة وليس للولايات المتحدة دخل بها. وعندما واصل الرئيس إظهار قلقه قال شامير في النهاية: لا تقلق، لن تكون هناك مشكلة، وأبلغني الرئيس فيما بعد أن شامير ترك لديه انطباعا قويا بأنه سيتم وقف انتشار بناء المستوطنات.

وبعد أسبوعين أنشئت مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وبات من الواضح بسرعة أن شامير عازم على توسيع المستوطنات بسرعة قياسية ... وبين الحين والأخر بدأت تعرض على الرئيس خرائط المستوطنات الإسرائيلية وعليها علامات باللون البنفسجي.. ومع التزايد المطرد للمساحة المعلمة باللون البنفسجي في كل خريطة تعمق إحساس الرئيس بخيانة شامير له. وشعر الرئيس بأن شامير لا يدانيه في مستواه، ويبدو أن كل رفض جديد قد عمق التنافر الشخصي بينهما".

" في أوائل تموز يوليو اقترح مبارك خطة النقاط العشر محددا شروطه لإجراء الانتخابات وتضمنت الخطة أيضا وقف بناء مستوطنات جديدة ومشاركة فلسطينية من القدس الشرقية ومن الخارج في العملية. وكان اقتراح مبارك يهدف الى إعادة صياغة خطة شامير في صورة يقبل بها المعتدلون العرب والإسرائيليين ".

وفي 28 يوليو سبتمبر اجتمعت في نيويورك مع أرينز وزير الخارجية الإسرائيلي ووزير الخارجية المصري عصمت عبد المجيد لوضع ما بات يعرف بعد ذلك بخطة النقاط الخمس لبيكر، وكان اهم بنودها عقد اجتماع في القاهرة بين فلسطينيين وإسرائيليين لبدء حوار مباشر في النهاية. واتفقنا على أن مصر لن تكوون بديلا للفلسطينيين، لكن يمكنها أن تكون وسيطا معهم. كما أن إسرائيل لن تحضر الا بعد الموافقة على قائمة تضم شخصيات فلسطينية مرضية غير أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية. فضلا عن ذلك فإن كل الأطراف ستقبل بخطة شامير كأساس للمفاوضات. لكن سيكون للفلسطينيين حرية اثارة أفكارهم الخاصة بالانتخابات وعملية التفاوض. وأخيرا يعاود وزيرا خارجية مصر وإسرائيل الاجتماع معي في واشنطن في غضون أسبوعين لتسهيل العملية ".

" وسرعان ما تسرب الاقتراح للصحافة، وفي 16 تشرين الأول أكتوبر رفضه شامير قائلا في حديث صحفي: أنه لن يقبل بأي حل وسط مع الفلسطينيين حتى لو أدى ذلك الى انهيار حكومته، واحتدام الخلاف مع الولايات المتحدة ".

" بعد أن وضع الرئيس بوش الأب سماعة الهاتف ، هززنا رأسينا من تصلب شامير. وبدا مدى صواب وصف مبارك لشامير " بالدكتور لا، الذي لا يلتزم بأي شيء مطلقا".

" وفي 14 كانون الثاني يناير 1990 ، كنا لا نزال ننتظر كلمة من الإسرائيليين حول خطة النقاط الخمس الأمريكية حين أبلغ شامير الكنيست بأن التدفق المتوقع للمهاجرين من اليهود السوفيت سيجعل من المحتم إقامة " إسرائيل الكبرى، “كان المعنى الضمني لهذا البيان في غاية الوضوح: إن حكومة شامير ليست مصممة فحسب على بناء المزيد من المستوطنات بل إن هدفها الاستراتيجي ، هو سياسة التوسع الرامية الى تحويل مبدأ الأرض مقابل السلام لمجرد خيار أكاديمي. وكان ردنا العلني محسوبا، فقد وصفت مارجريت تاتويلر البيان بأنه " غير مفيد " وأكدت مجددا معارضة الولايات المتحدة للاستيطان".

ما ورد أعلاه، بكامله، كتبه وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر، وختمه بخلاصة ما حصل في مؤتمر مدريد للسلام:

" في 31 آيار مايو بعث الرئيس رسائل الى شامير والأسد ومبارك والملك حسين والملك فهد يحثهم جميعا على ابداء مرونة جديدة حتى يمكن عقد مؤتمر سلام. وبعد ستة أيام رد شامير برسالة بالغة الحدة رافضا أي حل وسط حول قضيتي دور الأمم المتحدة أو استمرار انعقاد المؤتمر، وكنت أتوقع أن يكون رده أكثر اختلافا، وقد أدت لهجته المتشددة تأكيد ظنوني وشكوكي بأن شامير وبكل بساطة غير معني بالسلام."

وقد شغل جيمس بيكر مناصب عدة، فكان رئيسا لموظفي البيت الأبيض في عهدي الرئيس ريغن والرئيس بوش الأب، إضافة لعمله في العديد من المهام والقضايا، وهو أيضا رجل قانون ومحامي، وهو بطل واقعة ضمانات القروض الأمريكية الشهيرة،

لذا، فإن شهادته في كل ما سرده عن سلوك وسياسة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها شامير، وتبديدها المتعمد والمتواصل لأية فرجة أو فسحة أمل، حتى وإن كانت باهتة وضئيلة، شهادة لا يمكن طمسها أو تحريفها وهي أكثر من كافية للرد على من يرمون الفلسطينيين والعرب بإهدار الفرص، على الاقل خلال الفترة التي جرى استعراضها.

والحقيقة أن شروط الأسد الثلاثة لحضور مؤتمر مدريد، وهي: (1) -أن يكون المؤتمر دوليا، و(2) - أن يكون برعاية الأمم المتحدة أو بمشاركتها، و(3) - أن يبقى المؤتمر في انعقاد دائم، قوبلت برفض شامير حتى للصيغ التوفيقية الأساسية، التي اقترحها الجانب الأمريكي، فقد أصر شامير على أن المؤتمر اقليمي، وأنه لن ينعقد تحت رعاية الأمم المتحدة ولا بمشاركتها، ولن يلتئم بشكل دائم. وحصل فوق كل ذلك على مكافآت تشجيعية بإلغاء قرار الأمم المتحدة وصم الصهيونية بالعنصرية، وسماح سورية ل 1500 يهودي سوري بالهجرة لفلسطين، وتعنت في رفض مبدأ الأرض مقابل السلام كأساس للمؤتمر، مستبدلا إياه بصيغة " على غرار كامب ديفيد " ورفضت الولايات المتحدة منحه فيتو تلقائي لمدة سنتين، في مجلس الأمن لتغطية أي إجراء تتخذه إسرائيل.

ولم يكن للمؤتمر أن ينعقد لولا المرونة التي أبداها الفلسطينيون، بقبولهم انضواء شخصيات من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وفد مشترك مع الأردن، شرط الا يكون أيا منهم من سكان القدس، والا يكون لمنظمة التحرير الفلسطينية أي ظهور علني.

وكذلك المرونة التي أبداها الرئيس حافظ الأسد بإتاحة المجال لانعقاد مؤتمر مدريد باسم المؤتمر، أو مؤتمر مدريد للسلام، دون سمة دولية، وأن تكون الأمم المتحدة طرفا مراقبا فقط، وأن ينعقد المؤتمر متى أجمع كلُ أعضائه على انعقاده.

أما موقف المملكة العربية السعودية، فيشهد التاريخ، انه تسلح بركيزتين اثنتين: الأولى - الالتزام التام بالموقف القومي المشترك للدول العربية، وانتظار ما تقرره أولا القيادتين الفلسطينية والسورية، والثانية- التحفظ والتروي والحساب الدقيق لكل خطوة وكل موقف، أو ما اسماه الأمير بندر " بذور التفكير العتيق" في وزارة الخارجية، كما سنرى في شهادة جيمس بيكر بعد قليل.

والواقع أن وزير الخارجية الأمريكي زار السعودية مرتين، مرة قبل أن تحسم القيادتين السورية والفلسطينية، موقفهما من مؤتمر مدريد بشكل قاطع، والمرة الثانية بعد أن تأكدت موافقة القيادتين. وستعكس شهادة الوزير الأمريكي فيما يأتي، كيف اختلف الموقف السعودي في كل مرة وبشكل مسؤول وعقلاني، استناداً لتمسكه بالركيزتين.

ففي المرة الأولى، كتب بيكر ما يلي:

" وصلت جدة للقاء مع الأمير سعود قبل الاجتماع مع الملك فهد، وأبلغني سعود أنه في الوقت الذي تؤيد فيه بلاده الجهود الأمريكية فلن يكون من المناسب لها المشاركة في مؤتمر سلام. وهالني ما سمعت. وحتى وفقا لمعايير التحفظ السعودي التقليدي، وكان مثل هذا الرفض دافعا لحبس الأنفاس في ضوء ما فعلته الولايات المتحدة لتوها للمملكة. (يقصد حرب الخليج الأولى وعصافة الصحراء)

وفي اجتماع عقد في ساعة متأخرة مساء كالمعتاد كان الملك ودودا للغاية كسابق عهده. لكن مراوغته برقة تعد تذكارا بالنزعة السعودية التقليدية بالابتعاد عن المجازفة – وطلبت منه أن يصدر بيانا معتدلا تأييدا للسلام حتى يمكنني استخدامه لإلزام شامير جانب الدفاع. وتعلل بعدة اعتذارات عن عدم رغبته في إلهاب الرأي العام العربي. وذكرت الملك قائلا: إننا شركاؤكم، إننا نعمل هذا من أجلكم. ونريد أن تقفوا معنا. فكيف يتسنى أن نكون شركاء في الحرب ولكن ليس في السلام؟ وفي النهاية تعهد الملك بأن يبذل مساعيه لدى السوريين ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأصدر السعوديون في وقت لاحق بيانا معتدلا يوافق على المبادرة الأمريكية، ويؤيد فكرة عقد مؤتمر، ولقد كان هذا البيان أفضل من بياناتهم العامة المداهنة، لكنه متخلف بخطوات عن التقدم الحقيقي للأمام..

وعكست برقيتي الى الرئيس عدم سعادتي في تلك اللحظة. وكتبت له قائلا: برغم بياناتهم بدأ السعوديون في العودة الى سابق عهدهم، وبرغم تعهدهم السابق، فلم يقدموا لنا شيئا نعمل به مع إسرائيل، لقد أبديت عدم ارتياحي للملك "

"ولعدة أيام قبل وصولي الى العربية السعودية تركت عدة رسائل لبندر لم يرد عليها مطلقا. وأراد بندر أن يذكرني بأن الدبلوماسية السعودية غير متهورة، واتضح لي أن غيابه يشجع وزراء الملك فهد الأكثر تحفظا".

أما عن الزيارة الثانية، وبعد أن حسم الفلسطينيون والسوريون موقفهم بحضور مؤتمر مدريد، فقد كتب جيمس بيكر:

"في 3 أيار مايو اتصل بي السفير الأمريكي في دمشق، جيرجيان، بأن الأسد قد استسلم في النقطتين الشائكتين اللتين اثيرتا في اجتماعنا السابق. فعلى حد قول وزير خارجيته أصبح الأسد مستعدا لقبول تسوية وسط حول وضع الأمم المتحدة كمراقب وعودة المؤتمر للانعقاد باتفاق المشاركين، وغمرتني بهجة شديدة. فقد بات لدي الأن قوة جديدة تمكنني من تحدي كل الأطراف الأخرى وخاصة إسرائيل والسعوديين لإظهار مرونة مماثلة.

" جعل هذا الانفراج مع الأسد رفض السعوديين المشاركة بأي طريقة في مؤتمر السلام أمرا مزعجا. فلو ظل المعتدلون العرب على الهامش فبوسع شامير الادعاء عن حق أن المواقف العربية لم تتغير حقيقة.

" وبدى الموقف السعودي قصير النظر بالنسبة لي،ونتيجة لتحفظهم بدأ سخط الكونغرس يتزايد حول فوائد عاصفة الصحراء . ومسلحا بهذا الواقع قام دنيس روس بزيارة الأمير بندر في منزله الفاخر بضواحي فيرجينيا، ودفع روس بأنه إن لم يحركهم سبب أخر سوى مصلحتهم الخاصة، فيجب على المملكة أن توجه بادرة على الأقل نحو السلام. واقترح أن يوفد السعوديون ممثلا عن مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المؤتمر كمراقب.. راقت الفكرة لبندر ووافق على ترويجها بقوة لدى الملك فهد، ومع دأب على وصفهم بشيء من الإحباط " بذور التفكير العتيق" في وزارة الخارجية".

" وفي 7 أيار مايو اجتمعت أنا والرئيس مع بندر في البيت الأبيض لنطلب منه رسميا نقل طلبنا الى الملك فهد.. وطلبنا منه أيضا أن يطلب من الملك أن يعلن أن العربية السعودية ستشارك في مجموعات العمل متعددة الأطراف حول القضايا الإقليمية مثل المياه والحد من التسلح بعد أن يبدأ عمل مجموعات العمل السياسية. ومن المهم أيضا أن يعلن الملك علانية أنه سيوقف حالة الحرب مع إسرائيل مقابل وقف إسرائيل النشاط الاستيطاني. وقال الرئيس" علينا حمل العربية السعودية على التحرك قدما".

وبعد ثلاثة أيام أعلن السعوديون أن مجلس التعاون الخليجي سيشارك في جلسة افتتاح مؤتمر السلام. والأهم أن السعوديون سوف يشاركون في المباحثات متعددة الأطراف. كان تطورا مذهلا. ووافق الملك فهد وبندر على اثنين من طلباتنا الثلاثة، وها هو قطب عربي آخر قد انضم الى الخط.” (ملاحظة: لم يوافق الملك على الإعلان عن وقف حالة الحرب مع إسرائيل مقابل وقف النشاط الاستيطاني).

وبهذا المغزى العميق والواضح لكل ما جرى عرضه، فإن " بذور التفكير العتيق “، لم تكن في الواقع الا الالتزام الكامل بالموقف العربي المشترك والمصالح القومية، ورفض تقديم تنازلات غير محسوبة، أو المساومة على الحقوق الفلسطينية والعربية، وهو تماما، ما التزم به الفلسطينيون، وتسلح به ياسر عرفات، في مفاوضات كامب ديفيد، وما تبعها، كما سنرى في أوانه ووقته.

لقد استعصت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، على خيارات السلام الشامل والعادل، وتعنتت في شروطها وغطرستها، ووجدت في أروقة البيت الأبيض والإدارات الأمريكية، من يعاونها ويساعدها، وتمادت في ذلك كثيرا، لحد محاولة / توني ليك / مستشار الرئيس كلنتون لشؤون الأمن القومي / و / مارتن انديك / مستشاره لشؤون الشرق الأوسط، منع عرفات من حضور مراسم توقيع اتفاق أوسلو في البيت الأبيض، بدعوى البروتوكول، إلا أن الرئيس كلنتون لم تنطلي عليه الخدعة.

بل لقد وصلت الوقاحة حد التدخل فيما يرتديه عرفات أو لا يرتديه، واليكم ما كتبه مارتن اندك:

"طلبت من بندر مساعدتي بمسألة تخلي عرفات عن البدلة العسكرية. فرتب بندر قيام خياط محلي بإيصال بعض البدلات إلى غرفة عرفات في الفندق. وأوضح لعرفات أن البروتوكول يتطلب ارتداء بدلة على غرار الجميع في الحفل. كان عرفات ينظر إلى نفسه على أنه يجسد الكفاح الفلسطيني من أجل الحصول على الدولة، لذا فإنه ينظر إلى مظهره بجدية كبيرة. شعر بالإذلال وأصر على لبس البدلة العسكرية في الحفل. أهمل بندر إبلاغي بأنه فشل في مهمته.

اكتشفت ذلك قبل عشر دقائق من وصول رابين وعرفات إلى البيت الأبيض. جذبني أحد مساعدي كلنتون لأتلقى مكالمة من إيتان هابر. أبلغني إيتان بهدوء أن رابين شاهد على التلفاز لحظة مغادرة عرفات إلى البيت الأبيض، وقال: " عرفات يرتدي بدلة عسكرية، أبلغ الرئيس أن رابين لن يحضر".

رددت محتدا، " العالم بأسره بانتظاركم. وهناك ثلاثة رؤساء في المكتب البيضوي، وعشرة وزراء خارجية بين الجمهور، وتقول إنه لن يأتي. لن يفهم أحد السبب. سيحدث ذلك نكسة كبرى في العملية بأكملها"

طلبت من إيتان البقاء على الخط واتصلت ببندر الذي كان راكباً مع عرفات في سيارته. قلت والخوف بادٍ في صوتي، " بندر، هل ارتدى عرفات البدلة العسكرية؟ تلعثم بندر وهو يبحث عن كلمات، لا، لا، آه، آه ...بدلة سفاري"

قلت مشككاً: بدلة سفاري"؟

أجاب بندر" نعم بدلة سفاري"

سألت، هل يرتدي أي ميداليات أو شارات مميزة، على هذه البدلة السفاري “؟

" لا، ليس هناك أي ميداليات "

أقفلت الخط وعدت إلى المكالمة مع إيتان. نقلت الحوار الذي دار مع بندر، وقلت لا يمكننا أن نملي على عرفات ما يرتديه.

بالعودة إلى الوراء، كان علينا أن نكون أكثر إصراراً على ألا يرتدي عرفات بدلته العسكرية".

... وبعد كل هذا، يقال إن الفلسطينيين أهدروا الكثير من الفرص!!! نعم، لقد أهدر الفلسطينيون الكثير من الفرص لاقتناصهم، وخداعهم، والحط من كرامتهم.

.. في العراق الشقيق، شارك الشهيد عبد القادر الحسيني، ونخبة من المقاتلين الفلسطينيين بثورة رشيد عالي الكيلاني ضد القوات البريطانية، وكانوا أخر من أوقف إطلاق النار بطلب من الأشقاء العراقيين، وبعد سنوات اقتحموا القسطل بصدورهم العارية. وفي بيروت صمدت الثورة الفلسطينية لأكثر من ثلاثة أشهر أمام الجيش الإسرائيلي بكامل عدته وعتاده ، ولم تخرج إلا بطلب من حلفائها في الحركة الوطنية اللبنانية . وفي المقاطعة حوصر عرفات، وصاح، بل شهيدا، شهيدا، شهيدا. وفي مخيم جنين، وقلعة الشقيف، وكل المواقع، لم تُرفع راية بيضاء أبدا. ذلك ما حدث أيضا في مؤتمر مدريد، وفي قمة كامب ديفيد، وفي مواجهة صفقة القرن البائسة.

يقول جيمس بيكر: " كنت أعرف دائما أن الفلسطينيين سيكونون أخر حصن عربي "

(يتبع – الجزء الثالث)

رابط الجزء الأول : https://www.wattan.net/ar/news/323051.html