صور | اعتصام تضامني مع الأسير ماهر الأخرس في يوم الـ100 لإضرابه عن الطعام

وطن: شارك عشرات المواطنين اليوم، في اعتصام تضامني مع الأسير ماهر الأخرس على دوار ابن رشد وسط الخليل في اليوم المائة من اضرابه عن الطعام.

ورفع المشاركون في الاعتصام الذي دعت له لجنة الدفاع عن الخليل، صورا للأسير ويافطات تحمل شعارات التضامن معه.

وفي كلمة باسم فصائل العمل الوطني في الخليل القاها عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين قال " مرّ مائة يوم على اضراب الأسير ماهر الأخرس عن الطعام، هو يخوض معركة ليست شخصية، بل هي معركة شعبنا في الدفاع عن الكرامة الوطنية والانسانية، معركة الدفاع عن الحقوق في مجابهة المحتل الصهيوني المجرم. أضاف شاهين إن شعبنا رغم كل الضربات ورغم كل المآمرات سيبقى موحدا في مجابهة الاحتلال، متمسكا بقيمه الوطنية النبيلة.

باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين تحدث مدير مكتبها في الخليل ابراهيم نجاجرة، قائلا: أن ماهر الأخرس يخوض يوم اضرابه المائه عن الطعام في ظل صمت حقوقي ودولي، أشار نجاجرة الى أن سلطات الاحتلال تستغل جائحة كورونا لتعميق الهجمة الشرسة على ابنائنا وبناتنا داخل سجون الاحتلال، فقد اعلن اليوم عن اصابة 73 اسير بفايروس كورونا الذي نشره الاحتلال عن قصد وبإهمال متعمد بين الاسرى في سجن جلبوع ، ومن المتوقع أن يفوق عدد المصابين بالفايروس المائتين. وحمل نجاجرة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الذين أصيبوا بالكورونا وعن حياة الأسير ماهر الأخرس.

وفي كلمة باسم لجنة الدفاع عن الخليل تحدث عنان دعنا قائلا: إن ماهر يتكلم ويصرخ بلغة لا يفهمها الا الاحرار، ومن يعرف معنى الانسانية، ماهر يصرخ ولسان حاله يقول لا للاعتقال الاداري، لا للاحتلال، لا للعنصرية ولا للتطبيع وهو مصمم على أن يكون النصر حليفه، وحليف رفاقه الاسرى، وسيسجل نصره كعلامة فارقة في تاريخ الحركة الاسيرة، كما وسيكون نصره هزيمة لكل من تخاذل عن الوقوف معه وباقي الاسرى. دعنا أضاف أن اضراب ماهر عن الطعام هو رسالة للدول العربية المهرولة للتطبيع هي أن القضية الفلسطينية حية بأبنائها وأن شعبنا سيستمر في النضال حتى لو بالأمعاء الخاوية وستستمر لجنة الدفاع عن الخليل بالوقوف خلف الاسرى في نضالهم سواء أضربوا منفردين أو بشكل جماعي، سواء أضرب سجن واحد أو كل السجون، سواء أضرب أسرى تنظيم واحد أو أكثر من تنظيم، هم يشكلون رأس حربة في النضال ويستحقوا أن نقف معهم في كل الظروف والاحوال.