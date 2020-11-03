الإغاثة الزراعية تطلق مبادرة لتحسين اشتال الجوافة من خلال عمليات التطعيم

وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مبادرة تضمنت تعقيم وزراعة 3000شتلة جوافة مطعمة (مركبة) شملت المبادرة مزارعي محافظة شمال غزة، (منطقة بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا والقرية البدوية)، وشارك في المبادرة لجان الإغاثة الزراعية المحلية والتي قامت بدورها في إنجاح المبادرة من خلال زراعة الاشتال والتخفيف من تكاليف العمل على المزارعين، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة التي أطلقتها الإغاثة الزراعية 34 مزارعاً بمساحة 50 دونم.

وتأتي مبادرة زراعة اشتال الجوافة المطعمة (المركبة) ضمن أنشطة مشروع " تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة تكامل/AMENCA 3" والممول من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية (DFAT)والمنفذ بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام.

وأوضح مهندس المشروع جميل البع ان "مبادرة زراعة أشتال الجوافة المطعمة قد تم انتاجها في مشاتل زراعية جرى تأهيلها وتطوريها من خلال اعداد وتدريب كوادر على التقنية الجديده في مجال تطعيم الجوافة من قبل المهندسين العاملين فيها، وأضاف البع ان الإغاثة الزراعية اختارت هذه الأراضي كمشاهدة حقلية للمزارعين والفنين والريادين، حيث تتضمن أشتال مطعمة بأصناف منتخبة وجديدة وذات مواصفات جيدة، باشراف ومتابعة وإرشاد من قبل كوادرها بالمشاركة مع وزارة الزراعه.

واضاف المهندس البع ان " التجربة بزراعة اشتال الجوافة المطعمة تعتبر تجربة رائدة ونقلة نوعية في قطاع البستنة الشجرية الذي يعاني منذ سنوات عديدة من مشاكل مختلفة، أثرت بشكل كبير في توسع زرعتها، وأوضح مهندسي الإغاثة الزراعية ان المشاكل التي واجهت هذا القطاع تكمن في مواصفات الثمار المنتجه (عدم تجانس الصنف) من حيث اللون-الطعم -الحجم -موعد النضج.. الخ

وتهدف الإغاثة الزراعية من خلال هذه المبادرة لتعزيز المعرفة ونقل التكنولوجيا الجديده واستخدام نهج قطع المشاهدة والمدارس الحقلية لتحقيق النتائج المرجوة.