الاحتلال يخطر بهدم خيام ووقف العمل بمنازل المواطنين شرق يطا

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم مساكن وخيام، ووقف العمل بمنازل المواطنين شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن سلطات الاحتلال أخطرت المواطنين بهدم خيامهم ومساكنهم، ووقف العمل في بناء منازلهم في منطقة البويب شرق يطا.

وأضاف أن الاحتلال أخطر كلا من: محمد نبيل الحليقاوي بوقف العمل بمنزله السكني، وحسن محمد حسن دعاجنة والشقيقين ابراهيم وجهاد ذياب دعاجنة، وبرهان جميل دعاجنة بهدم خيامهم السكنية، والشقيقين تيسير ومحمد عثمان مهانية بهدم "بركس".

واشار الجبور، الى أن قوات الاحتلال كثفت من عمليات هدم ممتلكات المواطنين بهدف شق طريق استيطاني، يمر من مستوطنة "بني حيفر" باتجاه البؤر الاستيطانية المقامة شرق يطا .