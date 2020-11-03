"الأهلية للتأمين" تطلق برنامج تدريب "سيجورتا" لإدارة خدمات التأمين الصحي

وطن: استكمالاً لانطلاق برنامج إدارة خدمات التأمين الصحي "سيجورتا" أون لاين الذي يقوم على إدارة وضبط نفقات الخدمات الطبية، استضافت الشركة الأهلية للتأمين في مقر الإدارة العامة الكائن في حي الماصيون بمدينة رام الله، ورشة تدريبية تستمر لمدة أسبوع لتعريف وتدريب الجهات الطبية على نظام "سيجورتا" الطبي لتقديم وتسهيل الخدمات الطبية للمؤمنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت "الاهلية" أن هذا البرنامج يتميز عن غيره من برامج الشركات الزميلة بسهولة الاستعمال وسرعة الرد وتوفير الوقت والجهد وامكانية الاطلاع على الملف الطبي من قبل المؤمن والجهات الطبية في أي وقت يرغبون به، مما يوفر الأمان ويمنع تعرض المريض لأي مضاعفات او مخاطر ناتجة عن استعمال بعض الادوية، بالاضافة الى الكثير من المزايا التأمينية الأخرى.