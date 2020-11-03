التأمين الوطنية NIC تفصح عن بيناتها المالية في الربع الثالث لعام 2020

وطن: أفصحت شركة التأمين الوطنية عن بياناتها المالية المرحلية مراجعة والموحدة للشهور التسعة الاولى من عام 2020، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري عن بورصة فلسطين.

حيث أشار مدير عام شركة التأمين الوطنية nic أحمد مشعشع إلى أن البيانات المالية للتأمين الوطنية في 30/09/2020 تشير إلى أن صافي الأرباح بعد الضريبة قد بلغت 4,016,901 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 4,509,715 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 10,93%.

وأضاف مشعشع أن مجموع الموجودات فقد بلغ 124,887,927 دولار أمريكي بعد أن كان 116,417,097 دولار أمريكي في نهاية العام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 7.28%. وبلغ مجموع المطلوبات 81,779,950 دولار أمريكي بعد أن كان 74,256,869 دولار أمريكي نهاية العام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 10.13%، وبلغت مجموع حقوق الملكية 43,107,977 دولار أمريكي بعد أن كان 42,160,228 دولار أمريكي نهاية العام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 2.25%.

وبدوره عبر مشعشع " أن التأمين الوطنية مازالت تعمل ضمناستراتيجية للمحافظة على مركز الصدارة في سوق التأمين الفلسطيني وذلك من خلال مواجهة التحديات العديدة التي تواجهنا محليا او عالميا وبكل مرونة للتكيف معها ونحن نرى انه لا يزال هناك فرصة للنجاح مجدداً في الربع الأخير والاستمرار بالجد والاجتهاد والعمل للمحافظة على نتائجنا لا وبل تحقيق المزيد للمحافظة على قوة شركة التأمين الوطنية وزيادة قدرتها على تعويض عملائها في حال تعرضهم لحوادث وبكافة أنواع التأمين"

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 27 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.