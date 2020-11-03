"التعليم العالي" تعلن عن مجموعة من المنح الداخلية للعام الدراسي 2020-2021

وطن: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من المنح الداخلية للطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، للعام الدراسي 2020 - 2021.

وتشمل المنح التي خصّت خريجي الثانوية العامة للعام 2020 منحة السيد الرئيس للطلبة المتفوقين، ومنحة مجلس الوزراء، ومنح الوزارة من الجامعات الفلسطينية.

ودعت الوزارة الطلبة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والموعد النهائي للتقديم.