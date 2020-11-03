حالة الطقس: نهاية اسبوع ماطرة

وطن: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف اخر درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، حسب ما افادت به دائرة الارصاد الجوية

هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2020/11/04: تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق خاصة خلال ساعات المساء والليل وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الخميس 2020/11/05: يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الجمعة 2020/11/06: يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- شدة سرعة الرياح.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة